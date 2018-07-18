Игорь Руденя провёл совещание по строительству детской областной клинической больницы в Твери

18 июля губернатор Тверской области Игорь Руденя провёл совещание по строительству новой детской областной клинической больницы. Обсуждались вопросы, связанные с прохождением государственной экспертизы проектной документации на строительство объекта.

На совещании также поднимался вопрос демонтажа объекта незавершенного строительства, на месте которого разместится будущая детская областная больница. Разборка каркаса недостроенного здания будет вестись в несколько этапов. Еще одной темой стало проведение необходимых работ на инженерных сетях.

Детская областная клиническая больница (ДОКБ) будет расположена рядом с перинатальным центром им. Е. М. Бакуниной. По проекту учреждение связано с перинатальным центром переходом, что позволит осуществлять быструю транспортировку пациентов. Рядом также находятся областная клиническая больница, диагностический центр Тверского государственного медицинского университета, Тверской медицинский колледж. Таким образом, в этой части Заволжского района появится медицинский городок с учреждениями здравоохранения разного профиля.

— В Твери должен появиться высокотехнологичный детский центр, медицинский городок, где будет оказываться специализированная помощь детям по разным направлениям. Чтобы люди, приезжающие из районов, получали качественные медицинские услуги в одном месте, — считает губернатор. Решение о строительстве новой ДОКБ в Твери принято весной прошлого года после пожара в старом корпусе учреждения. Планируется, что площадь детской областной больницы составит 50 тыс. кв. м. Больница рассчитана на 420 коек и 13,5 тыс. посещений в год. В стационарный блок войдут 17 отделений. Предусмотрено обустройство необходимой инфраструктуры: парковки для автомобилей, боксов для «скорой помощи» и др. Ориентировочная стоимость объекта — 4,5 млрд руб. Тверской области на строительство ДОКБ из федерального бюджета выделяется 3 млрд рублей. В бюджете региона на новое учреждение предусмотрено 1,5 млрд рублей.

Организацию движения транспорта рядом с больницей в будущем планируется связать с Западным мостом, который по проекту будет расположен недалеко от комплекса ДОКБ, сообщает правительство Тверской области.