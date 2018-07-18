Россия поможет сирийцам вернуться в свои дома

По информации нашего военного ведомства, данная структура будет оказывать помощь сирийцам, которых гражданская война вынудила покинуть свои дома, возвращаться в места постоянного проживания. Новый российский Центр займется мониторингом ситуации с временно перемещенными в другие государства гражданами Сирии , будет оказывать гуманитарную помощь местному населению, доставлять им предметы первой необходимости, стройматериалы и другое материальное имущество, в том числе поступающее из ближнего и дальнего зарубежья.

"Информация об инициативе России по решению проблемы возвращения в свои дома сирийских беженцев по дипломатическим каналам доводится до профильных подразделений ООН , а также посольств РФ в 36 странах, на территории которых в настоящее время находится наибольшее число сирийских беженцев", — отметили в Минобороны.

Там добавили, что на официальном сайте министерства опубликован специальный бюллетень с подробными сведениями мониторинга возвращения сирийских беженцев. Эти данные будут обновляться на регулярной основе.