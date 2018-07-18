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Россия поможет сирийцам вернуться в свои дома
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Россия поможет сирийцам вернуться в свои дома 

Российская Газета 1 час назад
По информации нашего военного ведомства, данная структура будет оказывать помощь сирийцам, которых гражданская война вынудила покинуть свои дома, возвращаться в места постоянного проживания. Новый российский Центр займется мониторингом ситуации с временно перемещенными в другие государства гражданами Сирии, будет оказывать гуманитарную помощь местному населению, доставлять им предметы первой необходимости, стройматериалы и другое материальное имущество, в том числе поступающее из ближнего и дальнего зарубежья.
Другой задачей Центра станет взаимодействие с сирийскими властями при восстановлении в стране системы здравоохранения и иных социальных служб. А еще он возьмет на себя решение всех вопросов, связанных с обустройством и обеспечением беженцев. Сообщается, что для координации работы новой структуры и выполнения возложенных на нее задач в Москве на базе Национального центра управления обороной РФ создан и начал работу Межведомственный штаб военного ведомства и МИД России.
"Информация об инициативе России по решению проблемы возвращения в свои дома сирийских беженцев по дипломатическим каналам доводится до профильных подразделений ООН, а также посольств РФ в 36 странах, на территории которых в настоящее время находится наибольшее число сирийских беженцев", — отметили в Минобороны.
Там добавили, что на официальном сайте министерства опубликован специальный бюллетень с подробными сведениями мониторинга возвращения сирийских беженцев. Эти данные будут обновляться на регулярной основе.
Между тем, по сведениям руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Алексея Цыганкова, только в пригород Дамаска — район Восточная Гута — благодаря помощи наших военных из лагерей беженцев вернулись около 73 тысяч человек. Всего с начала мирного процесса в Сирии сотрудники нашего Центра провели почти две тысячи гуманитарных акций, передали населению более 2800 тонн грузов. Генерал также сказал, что в результате переговоров с боевиками в городе Босра-эш-Шам (провинция Деръа) те не просто прекратили огонь, а решили присоединиться к сирийской армии и пойти воевать против террористов запрещенных в России ИГИЛ и "Джабхат ан-Нусры".
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