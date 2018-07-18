Новая Москва опередила Большой Париж

Большой Париж не успевает за темпами развития Новой Москвы . Об этом в ходе дискуссии «Большой Париж — Большая Москва. Итоги реализации градостроительных мегапроектов» в рамках столичного Урбанфорума заявил бывший министр по вопросам городской политики Франции Морис Леруа . Мероприятие, организованное Московским центром урбанистики (МЦУ) «Город», собрало представителей власти, архитектурного и экспертного сообществ.

Столичная мэрия активно развивает инфраструктуру Новой Москвы, в том числе транспортную, отметил Леруа. По его словам, то же самое делает и французская сторона. «Мы развиваем в Париже большое автоматизированное метро без машиниста, которым очень гордимся», — сказал Леруа, который является куратором проекта «Большой Париж».

Тем не менее, он признался, что по развитию новых территорий российская столица уже давно обогнала французскую. «Когда видим бурное развитие метро в Москве, такое количество новых станций, то понимаем, что не успеваем за такими темпами», — подчеркнул он. Экс-министр рассказал, что его впечатлили те изменения, которые произошли с Москвой за последние шесть лет. «Это поразительный результат», — сказал он.

Как отмечал Леруа, российская и французская сторона еще в 2010 году обменялись мнениями по поводу Большого Парижа и Большой Москвы. Оба мегаполиса он назвал драйверами экономического развития двух стран: Большой Париж производит треть валового внутреннего продукта Пятой Республики, столько же генерирует для России Москва.

В свою очередь, руководитель столичного департамента присоединенных территорий Владимир Жидкин отметил, при реализации проекта Большой Москвы власти города активно консультируются с французскими коллегами. «Мы приезжали во Францию, изучали основные направления и принципы реализации парижской агломерации», — сказал чиновник.

По его словам, уже можно судить о результатах развития двух агломераций, а также обсуждать тенденции и подходы к решению проблем, общих для Новой Москвы и Большого Парижа. Одна из них — моноцентризм и перегруженность в действующих границах. Урбанистические мегапроекты призваны решить эту проблемы, дать импульс к экономическому росту и благоустройству территорий, развитию их экологической составляющей.

Схожесть трудностей, с которыми сталкиваются Новая Москва и Большой Париж, заметил и гендиректор торгово-промышленной палаты Парижа и Парижского региона Этьен Гийо . «Транспортная инфраструктура должна связать районы города, не проходя через центр», — пояснил чиновник. Он подчеркнул, что оба города активно развивают общественный транспорт, строят новые дороги, расширяют железнодорожную сеть.

Французский гость особо отметил прекрасную подготовку российской столицы к чемпионату мира по футболу. Он напомнил, что в 2024 году во Франции пройдет летняя Олимпиада, к которой нужно реконструировать аэропорт Шарль де Голь и одну из линий столичного метрополитена.

Идея Большого Парижа, предполагающая развитие ближайших пригородов французской столицы, была выдвинута 11 лет назад — в 2007 году. Население агломерации составляет порядка семи миллионов человек. Проект предполагает активное развитие транспортной инфраструктуры: строительство новых линий метрополитена, соединяющих деловые и жилые кварталы Большого Парижа. С момента начала реализации программы в агломерации построены десятки тысяч домов.

Новая Москва немного младше своего французского собрата. Территории к юго-западу от столицы были присоединены к ней 1 июля 2012 года. В результате площадь города увеличилась в 2,4 раза. За прошедшие годы на присоединенных территориях были построены новые жилые районы, социальная инфраструктура — школы, детские сады, больницы. Кроме того, было создано почти 200 тысяч рабочих мест.

Активно развивается и транспортная инфраструктура. В 2016 году в Новую Москву пришла Сокольническая линия подземки с двумя станциями — «Румянцево» и «Саларьево». Вскоре для пассажирского движения откроется участок Калининско-Солнцевской линии до Рассказовки. Также в ближайшие годы построят 700 километров дорог и 180 километров трамвайных линий.

Восьмой Московский урбанистический форум (МУФ) открылся в парке «Зарядье» 17 июля. Главная тема площадки — «Мегаполис будущего. Новое пространство для жизни». На мероприятии присутствуют российские и международные эксперты и архитекторы, а также руководители мировых мегаполисов.