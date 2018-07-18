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Где этим летом отдыхают белорусы и россияне
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Где этим летом отдыхают белорусы и россияне 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
И туристы горшки обжигаютСегодня в стране примерно 2000 агроусадеб, и этот вид отдыха по праву считается белорусской изюминкой. Предпочтение отдыху в деревне за год отдают более 300 тысяч гостей. Среди них немало россиян. Беларусь завоевала первое место в русскоязычном рейтинге National Geographic Тraveler Awards по результатам голосования в категории «Агротуризм», оставив позади опытных в сельском отдыхе Францию и Италию. И это потому, что все больше владельцев местных агроусадеб понимают: мало просто предложить ночлег в сельской хате с видом на озеро, нужен куда более колоритный антураж. Агротуризм сегодня — это мастер-классы, гастрономические туры, фестивали и возможность активно провести время. К примеру, в Дзержинском районе гостям предлагают пройти кукурузный лабиринт, а на Брестчине приглашают на прогулку по фитомаршруту. Где-то угостят медом, где-то научат лепить горшки из глины, прокатят на лошадках. Словом, каждый найдет приятное дополнение к пасторальным пейзажам. Больше всего усадеб в Витебской и Минской областях (около 600 в каждой). Здесь находятся крупные озера Нарочанского и Браславского национальных парков. Кстати, озеро Нарочь вошло в топ-3 курортов СНГ, популярных у российских туристов этим летом. По статистике, на Нарочи российские туристы проводят от 7 до 14 дней и тратят примерно 75 долларов в сутки. Чаще всего это гости из Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга, Южного Урала и Сибири. Право руля!Любителям водного отдыха по вкусу местные реки. Точнее, сплавы на байдарках. Экстремалам наверняка приглянется сложный маршрут в полесской глуши, а для новичков есть варианты попроще: однодневный экспресс-сплав по реке Ислочь среди красот Налибокской пущи и даже водный поход в пределах самого Минска. В этом случае предлагают и романтичные варианты: путешествие по Свислочи под аккомпанемент скрипки. Цена вопроса — от 60 белорусских рублей (1900 российских). Есть и романтичные варианты: путешествие по Свислочи под аккомпанемент скрипкиПо Припяти можно отправиться в 8-дневное путешествие «Жемчужины Полесья» на теплоходе «Белая Русь», который впервые прокатил пассажиров в апреле прошлого года от Бреста до Мозыря. Для посетителей Гродно отличным вариантом станет экскурсия на кораблике, в народе прозванном речным такси. А в Витебске работают над туристическим маршрутом от крупнейшего в Беларуси судопропускного шлюза на ГЭС вблизи Лужесно до музея-усадьбы художника Ильи Репина «Здравнево». Отпуск с пользой для здоровьяВ Беларуси свыше сотни санаторно-курортных организаций и вдвое больше оздоровительных. 40% отдыхающих здесь — иностранцы, из которых примерно 90% — россияне. День такого отдыха для них обойдется от 1000 российских рублей, все зависит от уровня санатория, услуг и прочих факторов. Практически в каждом есть перечень бесплатных процедур, которые отдыхающий может получить помимо включенных в путевку. Так, на территории Августовского канала медуслуги предложат… во дворце. Речь о реконструкции дворца в Святске, принадлежащего санаторию «Озерный». На экскурсию в замокВ Беларуси почти 900 аттестованных экскурсоводов и 185 гидов-переводчиков, 150 музейных учреждений системы минкультуры за прошлый год посетили более 6,3 млн человек. Немало среди них и россиян. В списке любимых мест — Мирский и Несвижский замки, Софийский собор в Полоцке и Борисоглебская церковь в Гродно, национальные парки «Нарочанский» и «Беловежская пуща». В Минске гости помоложе не остаются без селфи на фоне граффити на улице Октябрьской. В Витебске среди новых достопримечательностей — памятник самому высокому человеку в истории (якобы рост крестьянина Федора Махнова был 2,85 метра). А в Гродно предлагают осмотреть места съемок любимых фильмов. Среди них — легендарные «Белые Росы». Но лидерство среди гостей из России уже не первый год держат экскурсии героической тематики. Здесь и Хатынь, Курган Славы, Линия Сталина…В темуВозле Минска с участием высоких зарубежных гостей открыт еще один знаковый мемориал, посвященный жертвам войны, на месте бывшего концлагеря в Тростенце.
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