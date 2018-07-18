Торговая война угрожает производителям чипов

Москва , 18 июля — «Вести. Экономика». Производители чипов сталкиваются с проблемой растущей торговой напряженности, которая повлияет на их показатели, поскольку Китай — один из крупнейших клиентов этих компаний, пишет MarketWatch.

Фото: EPA/DAVID CHANG

Сезон отчетности для производителей чипов начнется 25 июля после закрытия торгов, когда свои результаты представит Advanced Micro Devices Inc., а следом — Intel Corp. В среднем технологические компании в индексе S&P 500, как ожидается, зафиксируют рост квартальной прибыли на 20,9% в годовом выражении, производители чипов — на 27,5%, показывают данные FactSet.

До сих пор Китай воздерживался от введения ответных пошлин на американскую технологическую продукцию, но те товары, которые так важны для собственной технологической отрасли Китая, в перспективе могут быть затронуты ответными тарифами.

Как сообщали «Вести. Экономика», ранее в этом месяце, после того как США запретили китайскому мобильному оператору China Mobile выходить на американский рынок, суд китайского города Фучжоу наложил временный запрет на продажи в КНР чипов американской компании Micron Technology Inc.

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[/ССЫЛКИПОТЕМЕ] Решение суда вынесено в рамках патентного разбирательства американской компании с тайваньским конкурентом UMC. Эксперты называют это решение очередным «выстрелом» в торговой войне между двумя лидерами мировой экономики.

Хотя Micron заявила, что судебный запрет окажет незначительное влияние на продажи, любая эскалация торговой войны чревата негативными последствиями для корпорации, почти половина продаж которой приходится на Китай.

В целом на Китай приходится около четверти глобальных продаж чипов памяти.

Между тем, Китай, похоже, намерен снизить свою зависимость от иностранных поставщиков чипов, развивая собственное производство. В то время как Южная Корея , где базируются компании Samsung Electronics Co. и SK Hynix Inc., остается крупнейшим покупателем оборудования для производства чипов, ассоциация поставщиков полупроводниковых оборудования и материалов SEMI прогнозирует, что Китай опередит Корею в качестве крупнейшего рынка в 2019 году. Тем не менее, многие аналитики считают, что для самообеспечения чипами Китаю потребуются годы.

Если Китай начнет вводит пошлины на продукцию американских производителей чипов, он нанесет вред самому себе, говорит аналитик Cowen Мэттью Рамсей.

"Мы считаем, что в отношении цифровых и аналоговых полупроводников китайские покупатели имеют по существу нулевые источники конкурентного внутреннего предложения — по крайней мере, в среднесрочной перспективе, — и полномасштабная бескомпромиссная торговая война между США и Китаем нанесет непоправимый ущерб глобальной конкурентоспособности для ряда важных китайских технологических гигантов", — сказал Рамсей.

Если Трамп введет дополнительные пошлины, Китай может начать реагировать, девальвируя свою валюту, что негативно повлияет на американские технологические компании.