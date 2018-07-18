JODI: Россия в мае заняла второе место в мире по нефтедобыче, вновь уступив США

МОСКВА , 18 июл — ПРАЙМ. Россия в мае 2018 года вновь оказалась на второй строчке по объему нефтедобычи с показателем в 10,346 миллиона баррелей в сутки, уступив мировое лидерство США , свидетельствуют данные организации «Совместная инициатива по нефтяной статистике» (JODI).

США в мае добывали в среднем 10,749 миллиона баррелей нефти в сутки, оставшись крупнейшим нефтедобытчиком. Замыкает тройку лидеров Саудовская Аравия с объемом добычи 10,03 миллиона баррелей в сутки.

Добыча в России, по данным организации, практически не изменилась по сравнению с апрелем, в США увеличилась на 2,7%, в Саудовской Аравии — на 1,6%. В апреле ежедневный объем добычи РФ в среднем составлял 10,347 миллиона баррелей по сравнению с 10,467 миллиона баррелей в США и 9,868 миллиона баррелей в Саудовской Аравии.

Объем экспорта нефти Саудовской Аравии в мае в месячном выражении снизился на 4,5%, до 6,984 миллиона баррелей в сутки, в США — вырос на 15,9%, до 2,035 миллиона баррелей в сутки. Данные России JODI не указывает. При этом в апреле Россия экспортировала 5,86 миллиона баррелей в сутки, а в марте — 4,58 миллиона баррелей в сутки, следует из данных организации.

Переработка на НПЗ США выросла в мае на 0,8% к предыдущему месяцу, до 16,902 миллиона баррелей в сутки. В Саудовской Аравии нефтепереработка также увеличилась, но гораздо значительнее, на 18,3% по сравнению с апрелем, до 2,603 миллиона баррелей в сутки. Переработка на НПЗ РФ выросла на 4,8% с показателя апреля, до 5,861 миллиона баррелей в сутки.