Красавица-жена Дзюбы покорила россиян

Возлюбленная футболиста сборной России Артема Дзюбы Кристина восхитила поклонников привлекательностью и стройностью. Их история любви похожа на сказку.

С будущей супругой спортсмен познакомился в 23 года. Молодые люди встретились в канун новогодней ночи в общей компании. Артем с первой встречи покорил сердце девушки.

Для многих роман приехавшей из Нижнего Новгорода Кристины и подающего большие надежды футболиста стал неожиданностью. О молодом человеке девушка почти ничего не знала, и лишь родители рассказали ей о том, какого ухажера она себе нашла.

В 2013 году у Артема и Кристины родился сын Никита. По словам самого футболиста, семья для него — самая большая ценность. Но в 2016 году в их жизни случилось то, что чуть было не разрушило их отношения.

Артема Дзюбу застали с телеведущей Марией Орзул , которую футболист нежно обнимал. Кристина поступила мудро, простив возлюбленного. Позже сам Дзюба признался, что для него это послужило хорошим уроком.

Кристина практически не появляется на публике и не посещает светские вечеринки в отличие от большинства жен российских футболистов. Поклонники восхищены красотой стройной жгучей брюнетки, передает Teleprogramma.pro. «Кристина — просто принцесса из восточной сказки. Артемка, береги ее!», — написала одна из пользовательниц Instagram.

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