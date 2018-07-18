Грузия примет беспрецедентные учения НАТО

Минобороны Тбилиси. Грузии в среду объявило, что с 1 по 15 августа в стране состоятся учения «Достойный партнер-2018» с привлечением более чем 3 тыс. военнослужащих и техники из 13 стран НАТО и государств-партнеров военного блока, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД

Учения «Достойный партнер» будут проведены четвертый год подряд. Сначала они были только грузино-американскими, затем к ним подключились британцы. В прошлом году в Грузии в учениях участвовало уже восемь стран НАТО и партнеров альянса — 2,8 тыс. военных.

На таких учениях традиционно отрабатываются вопросы взаимодействия в различных операциях наступательного и оборонительного типов. Техника будет поступать из Германии , где располагается американское командование силами в Европе.

Эстония, Литва, Польша, Норвегия, Турция, Украина, Азербайджан и Армения. Вместе с Грузией на учениях будут представлены США Великобритания , Германия, Франция

Членство в НАТО Грузии было обещано в 2008 году без указания конкретных сроков.