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Грузия примет беспрецедентные учения НАТО
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Грузия примет беспрецедентные учения НАТО 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Минобороны Грузии в среду объявило, что с 1 по 15 августа в стране состоятся учения «Достойный партнер-2018» с привлечением более чем 3 тыс. военнослужащих и техники из 13 стран НАТО и государств-партнеров военного блока, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
Учения «Достойный партнер» будут проведены четвертый год подряд. Сначала они были только грузино-американскими, затем к ним подключились британцы. В прошлом году в Грузии в учениях участвовало уже восемь стран НАТО и партнеров альянса — 2,8 тыс. военных.
На таких учениях традиционно отрабатываются вопросы взаимодействия в различных операциях наступательного и оборонительного типов. Техника будет поступать из Германии, где располагается американское командование силами в Европе.
Вместе с Грузией на учениях будут представлены США, Великобритания, Германия, Франция, Эстония, Литва, Польша, Норвегия, Турция, Украина, Азербайджан и Армения.
Членство в НАТО Грузии было обещано в 2008 году без указания конкретных сроков.
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