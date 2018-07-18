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Власти Москвы заявили, что роботизация на рынке труда не затронет соцсферу
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Власти Москвы заявили, что роботизация на рынке труда не затронет соцсферу 

РИА Новости 2 часа назад
МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Роботизация повлияет на рынок труда, при этом в социальной сфере трудоустройство специалистов останется стабильным, заявил заместитель руководителя департамента труда и социальной защиты населения Москвы Андрей Бесштанько.
"Мы считаем, что действительно роботизация повлияет на рынок труда. Да, действительно будет легче найти работу людям, которые что-то смогут делать лучше, чем робот, но в социальной сфере, на мой взгляд, с учётом демографических позиций направление, трудоустройство людей, на мой взгляд, останется, как минимум, стабильным", — заявил Бесштанько на Московском урбанистическом форуме в среду.
Он отметил, что власти привлекают внимание департамента образования города Москвы к направлениям, которые в ближайшем будущем будут интересны для столицы.
"Они откликаются очень активно на эти вызовы, начинают подготовку по этим специальностям. В сфере туризма у нас включены в перечень профессий такие позиции, как архитектор территорий… разработчик дополнительной реальности", — рассказал Бесштанько, отметив, что новые профессии появляются в сфере строительства, транспорта и других.
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