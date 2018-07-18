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Вице-губернатор Говорунов поздравил выпускников университета МВД
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Вице-губернатор Говорунов поздравил выпускников университета МВД 

АиФ Санкт-Петербург 2 часа назад
Фото: АиФ Санкт-Петербург
Вице-губернатор Санкт-Петербурга Александр Говорунов обратился с речью к выпускникам университета МВД и рассказал, почему почетно служить именно в Петербурге, сообщает «Мойка, 78».
Торжественное вручение дипломов и нагрудных знаков 452 молодым лейтенантам состоялось на Дворцовой площади.
«Это и почетно, и очень ответственно. Наш город — мегаполис, деловой, промышленный, образовательный центр, культурная столица России. К нам приезжают миллионы туристов. Ваши товарищи много сделали для того, чтобы Петербург был в числе самых безопасных городов, чтобы жители и гости северной столицы чувствовали себя защищенными. Вам продолжать традиции. Вам обеспечивать жизненный ритм нашего любимого Петербурга», — отметил Александр Говорунов.
В 2018 году университет МВД окончили 452 человека.
Почти ста из них удалось сделать это с отличием, а пятеро удостоились специальных наград.
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