Вице-губернатор Говорунов поздравил выпускников университета МВД

Торжественное вручение дипломов и нагрудных знаков 452 молодым лейтенантам состоялось на Дворцовой площади.

«Это и почетно, и очень ответственно. Наш город — мегаполис, деловой, промышленный, образовательный центр, культурная столица России. К нам приезжают миллионы туристов. Ваши товарищи много сделали для того, чтобы Петербург был в числе самых безопасных городов, чтобы жители и гости северной столицы чувствовали себя защищенными. Вам продолжать традиции. Вам обеспечивать жизненный ритм нашего любимого Петербурга», — отметил Александр Говорунов.

В 2018 году университет МВД окончили 452 человека.

Почти ста из них удалось сделать это с отличием, а пятеро удостоились специальных наград.