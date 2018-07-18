Как проходил слет юных экологов Союзного государства 

— Представляете, я тут впервые удода увидела! — не скрывает эмоций Евгения Афанасьева из Татарстана.
Ребята на слете все как на подбор, практически все — победители региональных олимпиад и конкурсов экологического профиля. Из белорусских и российских школьников были созданы группы по почвоведению, гидробиологии, геоботанике, энтомологии, орнитологии. Под руководством опытных ученых они учились применять современные методы исследований.
— Я получил очень ценный опыт, — делится впечатлениями гимназист Ратмир Зарипов из Казани. — Природа Беларуси и Татарстана во многом похожа. Но есть и различия. Например, аист по полю идет — у нас такого не встретишь…
Итоги подвели на научно-практической конференции. Даже неспециалисту было видно, насколько грамотно школьники ставят задачу, обобщают результаты, отвечают на вопросы членов жюри. Таких хоть завтра — на студенческую скамью.
Поражен и гость слета член-корреспондент НАНБ профессор Олег Давыденко:
— Эти ребята наглядно доказывают, что можно и в их возрасте «делать» настоящую науку. Уверен, что дружба, которая завязалась здесь среди молодежи, продолжится и в зрелые годы.
Без дипломов и подарков Постоянного Комитета Союзного государства, руководства Березинского заповедника, минской фабрики «Коммунарка» не уехал ни один участник слета. Отправилось в Москву и переходящее знамя: оно вручено замруководителя Федерального детского эколого-биологического центра Анне Баженовой. Анна рассказала, что надо сделать для продолжения сотрудничества:
— Слеты проводятся раз в два года. Это достаточно большой промежуток времени, который нужно заполнить новыми совместными мероприятиями. Такими как юношеские экологические экспедиции, приглашение ребят из Беларуси на экологические смены в наши оздоровительные центры «Орленок» и «Артек», а российских — в аналогичные белорусские центры. Сейчас уточняем план совместных действий.
Участники слета посетили столичный Минск, музей истории Великой Отечественной войны, мемориальный комплекс «Хатынь», древнейший Полоцк. Было интересно, ведь большинство российских ребят Беларусь посетили впервые. Состоялся и творческий вечер, посвященный единению братских стран.
Досье «СОЮЗа»
На проведение слета юных экологов из бюджета Союзного государства было выделено 3,6 млн российских рублей. Впервые слет прошел в 2006 году в национальном парке «Нарочанский» и с тех пор попеременно проходит на территории Беларуси и России.