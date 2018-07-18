Как проходил слет юных экологов Союзного государства

Ребята на слете все как на подбор, практически все — победители региональных олимпиад и конкурсов экологического профиля. Из белорусских и российских школьников были созданы группы по почвоведению, гидробиологии, геоботанике, энтомологии, орнитологии. Под руководством опытных ученых они учились применять современные методы исследований.

— Я получил очень ценный опыт, — делится впечатлениями гимназист Ратмир Зарипов из Казани . — Природа Беларуси и Татарстана во многом похожа. Но есть и различия. Например, аист по полю идет — у нас такого не встретишь…

Итоги подвели на научно-практической конференции. Даже неспециалисту было видно, насколько грамотно школьники ставят задачу, обобщают результаты, отвечают на вопросы членов жюри. Таких хоть завтра — на студенческую скамью.

Поражен и гость слета член-корреспондент НАНБ профессор Олег Давыденко:

— Эти ребята наглядно доказывают, что можно и в их возрасте «делать» настоящую науку. Уверен, что дружба, которая завязалась здесь среди молодежи, продолжится и в зрелые годы.

Без дипломов и подарков Постоянного Комитета Союзного государства, руководства Березинского заповедника, минской фабрики «Коммунарка» не уехал ни один участник слета. Отправилось в Москву и переходящее знамя: оно вручено замруководителя Федерального детского эколого-биологического центра Анне Баженовой. Анна рассказала, что надо сделать для продолжения сотрудничества:

— Слеты проводятся раз в два года. Это достаточно большой промежуток времени, который нужно заполнить новыми совместными мероприятиями. Такими как юношеские экологические экспедиции, приглашение ребят из Беларуси на экологические смены в наши оздоровительные центры «Орленок» и «Артек», а российских — в аналогичные белорусские центры. Сейчас уточняем план совместных действий.

Участники слета посетили столичный Минск , музей истории Великой Отечественной войны, мемориальный комплекс «Хатынь», древнейший Полоцк . Было интересно, ведь большинство российских ребят Беларусь посетили впервые. Состоялся и творческий вечер, посвященный единению братских стран.

Досье «СОЮЗа»