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МИД назвал соглашение о новом названии Македонии дестабилизирующим регион
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МИД назвал соглашение о новом названии Македонии дестабилизирующим регион 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
СОГЛАШЕНИЕ МЕЖДУ АФИНАМИ И СКОПЬЕ О НОВОМ НАЗВАНИИ МАКЕДОНИИ НЕ СООТВЕТСТВУЕТ ИНТЕРЕСАМ СТАБИЛЬНОСТИ В РЕГИОНЕ — МИД РФ
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