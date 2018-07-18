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В Воронеже показали посвящённые нобелевским лауреатам арт-объекты для сквера Учёных
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В Воронеже показали посвящённые нобелевским лауреатам арт-объекты для сквера Учёных 

Вести Воронеж 2 часа назад
Фото: Вести Воронеж
Их изготовил скульптор Алексей Дикунов. Воронежский скульптор Алексей Дикунов показал два арт-объекта, посвященных Нобелевским лауреатам по литературе, которые появятся в сквере Учёных у ВГУ. Они представляют собой книжные полки, на которых размещены рассказы, повести и романы Ивана Бунина и Михаила Шолохова, сообщила пресс-служба мэрии в среду, 18 июля. На страницах культовых произведений писателей изображены цитаты и две даты — 1933-й и 1965-й. Именно в эти годы авторы были удостоены Нобелевской премии. В дальнейшем на арт-объектах появятся ещё и QR-коды, содержащие информацию о писателях и их произведениях.
Всего в сквере Учёных, который планируют открыть напротив главного корпуса ВГУ в День города, появится пять арт-объектов. Два из них будут посвящены Нобелевким лауреатам по литературе, а ещё три — лауреатам по физике. Их труды будут отражены в символах. Так, по словам Алексея Дикунова, горожане увидят лазер Николая Басова, гетероструктуры Жореса Алфёрова и антенну Павла Черенкова. О том, что рядом с главным корпусом ВГУ появится новый парк, стало известно в начале января 2018 года. Первоначально в нём планировали разместить аллею нобелевских лауреатов. Там должны были появиться бюсты писателя Ивана Бунина и физиков Павла Черенкова, Николая Басова и Жореса Алфёрова, однако в итоге от этой идеи отказались. Власти заявили, что рядом с главным корпусом ВГУ появится сквер Учёных. Он будет включать аллею, газоны и цветники. Кроме того, в новом сквере должен был появиться всего один арт-объект, посвящённый достижениям Нобелевских лауреатов из Воронежа. Его концепцию в конце апреля представил архитектор, автор проектов Зеленого театра и реконструкции Советской площади Роман Пупавцев. Позже власти вернулись к идее установки нескольких арт-объектов. Тогда же они рекомендовали рассмотреть возможность разработки ещё одного памятного знака, посвящённого Нобелевскому лауреату Михаилу Шолохову. Дарья Крымова Фото — администрация Воронежа
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