В Воронеже показали посвящённые нобелевским лауреатам арт-объекты для сквера Учёных 

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В Краснодаре открыли памятник погибшему в Сирии воронежскому лётчику Роману Филипову

Специалисты выясняют причины экологического бедствия на реке в Воронежской области

Почти во всех воронежских детских лагерях найдены санитарные нарушения