Сборная России — бронзовый призёр командного ЧЕ по дзюдо в Екатеринбурге

В соревнованиях принимает участие 21 европейская команда. В каждом матче проходят схватки в трёх женских и трёх мужских весовых категориях. Данный вид программы будет представлен на Олимпийских играх-2020 в Токио.