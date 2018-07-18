Сборная России завоевала бронзовые награды командного чемпионата Европы по дзюдо в Екатеринбурге. В матче за третье место россияне уверенно победили соперников из Азербайджана со счётом 4-0. Свои схватки выиграли Дарья Межецкая в весовой категории до 57 кг, Муса Могушков (до 73 кг), Алёна Прокопенко (до 70 кг) и Хусен Халмурзаев (до 90 кг). Ещё одну бронзу завоевали украинцы, одолевшие французских дзюдоистов со счётом 4-3.
В соревнованиях принимает участие 21 европейская команда. В каждом матче проходят схватки в трёх женских и трёх мужских весовых категориях. Данный вид программы будет представлен на Олимпийских играх-2020 в Токио.