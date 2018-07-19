В Новгородской области завершили проверку по факту смерти женщины в больнице

Новгородской области завершили проверку по факту смерти женщины в одной из местных больниц, сообщает Nation News со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

В ночь на 8 июля в Великом Новгороде вызвали скорую помощь к 41-летней жительнице, страдавшей рассеянным склерозом. Фельдшер не стал забирать её в больницу. Через два часа случилось ещё одно обострение. Пациентку госпитализировали. Через несколько дней она скончалась в больнице.

Минздрав региона провёл служебную проверку и пришёл к выводу, что действия медиком не повлияли на исход. Как отмечается, фельдшер оказал женщине необходимую помощь, и на тот момент её состояние не требовало госпитализации.