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В Новгородской области завершили проверку по факту смерти женщины в больнице
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В Новгородской области завершили проверку по факту смерти женщины в больнице 

RT на русском 52 минуты назад
Фото: RT на русском
В Новгородской области завершили проверку по факту смерти женщины в одной из местных больниц, сообщает Nation News со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.
В ночь на 8 июля в Великом Новгороде вызвали скорую помощь к 41-летней жительнице, страдавшей рассеянным склерозом. Фельдшер не стал забирать её в больницу. Через два часа случилось ещё одно обострение. Пациентку госпитализировали. Через несколько дней она скончалась в больнице.
Минздрав региона провёл служебную проверку и пришёл к выводу, что действия медиком не повлияли на исход. Как отмечается, фельдшер оказал женщине необходимую помощь, и на тот момент её состояние не требовало госпитализации.
Ранее URA.RU сообщало, что в Челябинской области организовали проверку после гибели выпавшего из окна больницы мужчины.
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