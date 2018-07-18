Глава региона поблагодарил полицейских за порядок во время ЧМ-2018

Михаил Ведерников поблагодарил псковских полицейских за образцовую охрану порядка на ЧМ-2018, сообщили в пресс-службе региональной администрации.

В среду, 18 июля, из Санкт-Петербурга Псков вернулись сотрудники сводного отряда полиции УМВД России по Псковской области , которые несли службу по охране общественного порядка и безопасности граждан в период подготовки и проведения Чемпионата мира по футболу FIFA 2018. На торжественной встрече в центре профессиональной подготовки УМВД России по Псковской области присутствовали руководство регионального ведомства, официальные лица, родственники и близкие люди сотрудников.

Врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников поздравил стражей порядка с возвращением и поблагодарил их за честную и профессиональную службу. «Вы с честью выполнили все задачи, поставленные руководством страны и Министерством внутренних дел », — сказал он.

За время командировки усилиями псковских полицейских были пресечены более 5,2 тыс. правонарушений, задержаны 9 человек, находившихся в федеральном розыске и 17 подозреваемых в совершении преступлений. «Это отличный результат, который к тому же был показан на одном из важнейших международных мероприятий в России за последние десятилетия. Вы внесли значительный вклад в обеспечение правопорядка в городе Санкт-Петербурге во время главного мирового события года, и тем самым защитили и укрепили профессиональную репутацию псковских правоохранительных структур», — сказал врио губернатора.

Михаил Ведерников также отметил, что в том числе благодаря труду правоохранителей болельщики и представители зарубежных стран дали положительную оценку России как организатору масштабного международного мероприятия. «Полученный вами опыт будет особенно востребован уже в следующем году, когда мы будем принимать 39-е Ганзейские дни Нового времени. С вашим участием, уверен, мы сможем обеспечить безопасность наших гостей на самом высоком уровне», — заключил он.

В свою очередь начальник УМВД России по Псковской области, генерал-майор Юрий Инстранкин отметил, что на Чемпионат мира был командирован самый многочисленный сводный отряд от Псковской области за всю историю правоохранительных органов региона — 477 сотрудников из разных служб и подразделений регионального УМВД. «Это были тяжелые 55 дней не только для вас, но и для тех, кто остался нести службу на местах. Несмотря на сложность и чрезвычайную напряженность вашей службы в условиях Чемпионата мира, вы все с честью выполнили важную миссию и достойны высокой оценки», — сказал Юрий Инстранкин и пожелал сотрудникам здоровья, новых успехов на службе, мира и благополучия.

В рамках торжественной церемонии отличившиеся сотрудники получили из рук Михаила Ведерникова и Юрия Инстранкина Благодарственные письма и ведомственные награды.

Отметим, что в период подготовки и проведения Чемпионата мира по футболу псковские полицейские несли службу на территории Центрального, Адмиралтейского, Красногвардейского, Василеостровского, Петроградского и Приморского районов Санкт-Петербурга. Ежедневно на службу заступали более 300 сотрудников сводного отряда полиции.