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Российские военные заполучили комплекс С-400 раньше намеченного срока
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Российские военные заполучили комплекс С-400 раньше намеченного срока 

Пятый канал 14 минут назад
Фото: Пятый канал
В Министерстве обороны РФ подтвердили получение первого в этом году полкового комплекта С-400 «Триумф». Торжественная церемония передачи ЗРС прошла на полигоне Капустин Яр. В ней принимали участие представители концерна «Алмаз-Антей» и армейские чины Южного военного округа.
Как сообщила журналистам директор компании-производителя Яна Новикова, вся техника успешно прошла испытания, в том числе «облеты с сопровождением реальных воздушных целей». На боевом дежурстве С-400 будет защищать небо от вражеской авиации, стратегических, крылатых, тактических и баллистических ракет. Об этом сообщает ТАСС.
Ранее Пятый канал рассказывал, как российские МиГ-31 сбили «нарушителя» в воздухе.
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