Российские военные заполучили комплекс С-400 раньше намеченного срока

Министерстве обороны РФ подтвердили получение первого в этом году полкового комплекта С-400 «Триумф». Торжественная церемония передачи ЗРС прошла на полигоне Капустин Яр. В ней принимали участие представители концерна «Алмаз-Антей» и армейские чины Южного военного округа.

Как сообщила журналистам директор компании-производителя Яна Новикова , вся техника успешно прошла испытания, в том числе «облеты с сопровождением реальных воздушных целей». На боевом дежурстве С-400 будет защищать небо от вражеской авиации, стратегических, крылатых, тактических и баллистических ракет. Об этом сообщает ТАСС.

Ранее Пятый канал рассказывал, как российские МиГ-31 сбили «нарушителя» в воздухе.