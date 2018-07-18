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Сотрудники машиностроительного предприятия имени Чернышева сдали кровь в Щукине
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Сотрудники машиностроительного предприятия имени Чернышева сдали кровь в Щукине 

Управа района Щукино 18 минут назад
Фото: Управа района Щукино
Сотрудники Московского машиностроительного предприятия имени В. В. Чернышёва приняли участие в донорской акции в горбольнице №52 района Щукино.
— Акция проходила при поддержке Союза машиностроителей России. Мы благодарим каждого, кто принял участие в сдаче крови. Летом и в праздники поток доноров снижается, помощь нужна еще больше. Поэтому мы рады всем, кто помогает нашим пациентам в это трудное время, — отметили в пресс-службе больницы.
Напомним, что кровь в ГКБ №52 можно сдать в любой рабочий день с 08.30 до 14.00, а также регулярно проходят «Донорские субботы». Подробная информация — по ссылке vk.com/52gkb.donors. Больница находится по адресу: ул. Пехотная, д. 3, корп. 1. (ео)
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