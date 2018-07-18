Сотрудники машиностроительного предприятия имени Чернышева сдали кровь в Щукине

— Акция проходила при поддержке Союза машиностроителей России . Мы благодарим каждого, кто принял участие в сдаче крови. Летом и в праздники поток доноров снижается, помощь нужна еще больше. Поэтому мы рады всем, кто помогает нашим пациентам в это трудное время, — отметили в пресс-службе больницы.

Напомним, что кровь в ГКБ №52 можно сдать в любой рабочий день с 08.30 до 14.00, а также регулярно проходят «Донорские субботы». Подробная информация — по ссылке vk.com/52gkb.donors. Больница находится по адресу: ул. Пехотная, д. 3, корп. 1. (ео)