Большая мусорная война: как частники зарабатывают на администрации Симферополя

СИМФЕРОПОЛЬ , 19 июл — РИА Новости Крым . За последний месяц силами симферопольских МУПов из крымской столицы было вывезено порядка 15 тыс. куб м крупногабаритного неоплаченного мусора. В большинстве случаев эти отходы выбрасывают или сами жители города, или частные компании, занимающиеся вывозом, которые вместо того, чтобы везти «груз» на полигон ТБО просто складируют его на контейнерных площадках. Администрация города выходит на тропу войны с «нелегальным» мусором. Как пообещал глава города Игорь Лукашев , «подпольных мусорщиков» ждут ночные рейды специалистов администрации, видеосъемка, штрафы и многое другое.

Ты туда не вози, ты сюда вози

По словам Игоря Лукашева, сейчас на контейнерных площадках города происходит настоящий «беспредел». Симферопольцы вместо того, чтобы вызвать спецтехнику попросту выбрасывают строительный мусор на муниципальные контейнерные площадки. При этом нашлись и те, кто стал на происходящем зарабатывать.

"Особо продвинутые граждане устроили бизнес на этой проблеме. Везде висят объявления: «вывозим строительный мусор». Эти люди берут деньги и вываливают мусор в городские контейнеры. Потом мы вывозим его уже за свои деньги: тратим топливо сверх меры, у нас постоянно проблемы с вывозом бытовых отходов, потому что мы не успеваем убирать эти свалки. И получается, что наш «Экоград» работает за себя и «за того парня», — пояснил градоначальник.

По его словам, в администрации создана рабочая группа, которая выезжает в любое время суток и фиксирует нарушения. За неделю уже составлено 50 протоколов. В то же время долги муниципальных предприятий продолжают накапливаться.

"Сегодня наши МУПы должны порядка 87 млн рублей. У нас какой выход? Предъявить им долг в 87 млн и просто их обанкротить? Нет. Мы выделили «Экограду» 14 млн, а какой толк? Все ушло на налоги", — сказал Лукашев.

Траты муниципальных предприятий на вывоз «нелегального» мусора действительно большие. А также стоит учитывать износ техники, отказ населения заключать договоры на вывоз мусора и другие факторы.

"У нас серьезные проблемы с предприятием: мы вывозим на 40% больше, чем нам оплачивают. Техника наша ломается, потому что мы сейчас возим мусор в Белогорск, они просто не выдерживают. Из 30 машин у нас 15 постоянно на ремонте. Необходимо докупить технику и мы сейчас над этим работаем", — рассказал Игорь Лукашев.

Преступление без наказания

А вот наказание за несанкционированный выброс мусора, из-за которого симферопольские МУПы терпят убытки, буквально смешное.

"Самое смешное другое: штраф за складирование строительного мусора на контейнерных площадках — 1 тыс. руб. И то получим мы их месяца через два. По нашим же скромным подсчетам, люди, занимающиеся нелегальным вывозом мусора, получают от 10 до 15 тыс. рублей в день", — рассказал Игорь Лукашев.

На случай «облавы» нелегальные «мусорщики» подстраховались. «Хитрость в том, что машины оформлены на частных лиц. Если бы на юридических — штраф был бы намного больше», — рассказал Игорь Лукашев.

В свою очередь заместитель главы администрации крымской столицы Валерий Гуменюк подчеркнул: объемы выброшенного на бытовых площадках строительного мусора в разы больше тех объемов, которые вывозят легальные компании.

"Порядка 15 тыс. «кубов» неоплаченного строительного мусора вывезено нами с территории Симферополя. Это делали компании «Экоград» и «Железнодорожный жилсервис». По данным полигона в Тургенево (Белогорский район — ред.), частные компании привозят туда от одной до двух тыс. кубометров в месяц", — пояснил Валерий Гуменюк.

На данный момент, по словам руководства администрации Симферополя, в городе всего пять легальных компаний, занимающихся вывозом крупногабаритного мусора. В ближайшее время на контейнерных площадках появиться стенды с телефонами именно легальных предприятий.