Ещё
В минсоцполитики рассказали, на какие специальности переучиваются калининградские пенсионеры
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В минсоцполитики рассказали, на какие специальности переучиваются калининградские пенсионеры 

Клопс.Ru 23 минуты назад
Фото: Клопс.Ru
На специальных курсах калининградцы пенсионного и предпенсионного возраста чаще всего выбирают специальности бухгалтера, оператора котельной, портного, медицинской сестры, повара и оператора ЭВМ. Об этом рассказала министр социальной политики Калининградской области Анжелика Майстер.
По словам Майстер, горожанам, которые уже вышли на пенсию или готовятся к этому, помогают найти работу или обучиться новой профессии в Центре занятости. Министр соцполитики отметила, что 59% из обратившихся калининградцев этой категории уже нашли новую работу, в том числе и после получения дополнительной специальности.
"Сегодня наши пенсионеры в подавляющем большинстве активные люди, которые следят за своим здоровьем, занимаются не только домашним хозяйством и внуками, среди них много волонтёров с активной жизненной позицией, они посещают группы здоровья, курсы компьютерной и финансовой грамотности", — заявила Анжелика Майстер.
Министр добавила, что Роструд будет следить, чтобы при увеличении пенсионного возраста не был ограничен приём на работу возрастных сотрудников. По её мнению, повышение пенсионного возраста приведёт к переменам в социальной системе страны, в результате которых повысится качество жизни. Кроме того, изменения помогут сохранить на рынке труда квалифицированных работников с большим опытом работы.
Клопс.Ru: последние новости
В Гусеве разыскивают мужчину, пропавшего осенью 2016 года Пропавшая 4 июля калининградка три дня провела в лесу в своей машине В Калининграде совладельцы парикмахерской стоимостью 1,5 млн евро пожаловались в прокуратуру на рейдерский захват
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Москве введен план «Перехват»135
Россиянам дадут еще один выходной50
Лицо Мелании Трамп после встречи с Путиным вызвало споры47
На встрече с Трампом у Путина нашли новое оружие
К самолету Путина выдвинули невиданные претензии370
Видео
02:06
К самолету Путина выдвинули невиданные претензии
Прибалтика В мире
02:50
Падение горящего самолета сняли изнутри
Происшествия
02:16
На встрече с Трампом у Путина нашли новое оружие
Политика В мире
00:37
Россиянам дадут еще один выходной
Политика
01:57
WWF запустил кампанию «Верни день планете»
Общество
04:39
Трамп ответил на обвинения в предательстве
В мире Другое
00:45
«Нафтогаз» сообщил о зависимости от «Газпрома»
Экономика Компании
04:39
Трамп определился с отношением к России
В мире
00:36
Трудовым книжкам нашли замену
Экономика
03:34
Названа причина смерти солиста «Доктора Ватсона»
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение