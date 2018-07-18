В минсоцполитики рассказали, на какие специальности переучиваются калининградские пенсионеры

Анжелика Майстер. На специальных курсах калининградцы пенсионного и предпенсионного возраста чаще всего выбирают специальности бухгалтера, оператора котельной, портного, медицинской сестры, повара и оператора ЭВМ. Об этом рассказала министр социальной политики Калининградской области

По словам Майстер, горожанам, которые уже вышли на пенсию или готовятся к этому, помогают найти работу или обучиться новой профессии в Центре занятости. Министр соцполитики отметила, что 59% из обратившихся калининградцев этой категории уже нашли новую работу, в том числе и после получения дополнительной специальности.

"Сегодня наши пенсионеры в подавляющем большинстве активные люди, которые следят за своим здоровьем, занимаются не только домашним хозяйством и внуками, среди них много волонтёров с активной жизненной позицией, они посещают группы здоровья, курсы компьютерной и финансовой грамотности", — заявила Анжелика Майстер.