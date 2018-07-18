В минсоцполитики рассказали, на какие специальности переучиваются калининградские пенсионеры 

На специальных курсах калининградцы пенсионного и предпенсионного возраста чаще всего выбирают специальности бухгалтера, оператора котельной, портного, медицинской сестры, повара и оператора ЭВМ. Об этом рассказала министр социальной политики Калининградской области Анжелика Майстер.
По словам Майстер, горожанам, которые уже вышли на пенсию или готовятся к этому, помогают найти работу или обучиться новой профессии в Центре занятости. Министр соцполитики отметила, что 59% из обратившихся калининградцев этой категории уже нашли новую работу, в том числе и после получения дополнительной специальности.
"Сегодня наши пенсионеры в подавляющем большинстве активные люди, которые следят за своим здоровьем, занимаются не только домашним хозяйством и внуками, среди них много волонтёров с активной жизненной позицией, они посещают группы здоровья, курсы компьютерной и финансовой грамотности", — заявила Анжелика Майстер.
Министр добавила, что Роструд будет следить, чтобы при увеличении пенсионного возраста не был ограничен приём на работу возрастных сотрудников. По её мнению, повышение пенсионного возраста приведёт к переменам в социальной системе страны, в результате которых повысится качество жизни. Кроме того, изменения помогут сохранить на рынке труда квалифицированных работников с большим опытом работы.