Самарская область стала одним из лидеров ПФО по количеству соглашений с Китаем

В рамках мероприятия Алексей Сухов подвел итоги межрегионального сотрудничества в формате «Волга-Янцзы».

Мордовия, Чувашия и "К настоящему времени на уровне региональных правительств подписано 38 рамочных соглашений о торгово-экономическом, научно-техническом и гуманитарном сотрудничестве, — отметил Сухов. — Лидерами по данному направлению являются Башкортостан Самарская область . С китайской стороны наиболее активны провинции Сычуань, Аньхой, Хубэй и Чунцин ".

По словам Алексея Сухова, взаимодействие между регионами проходит довольно эффективно. «В перечень приоритетных вошли 19 проектов, касающихся развития сельского хозяйства, строительной и автомобильной отраслей, промышленного производства, информационных технологий и логистики, — отметил заместитель полпреда. — Кроме того, регионами округа совместно с китайскими партнерами дополнительно прорабатывается 51 инвестпроект. В целях дальнейшего развития от регионов ПФО поступило 135 новых предложений по реализации мероприятий торгово-экономической и инвестиционной направленности».

Также заместитель полпреда отметил активное сотрудничество в гуманитарной сфере. В настоящее время реализовано более 40 совместных проектов в области образования, культуры, туризма и молодежной политики.

Одним из ключевых мероприятий является российско-китайский молодежный форум, который проводится ежегодно на паритетной основе. В этом году его планируют провести в рамках форума ПФО «iВолга-2018» в период с 26 июля по 4 августа в Самарской области.

Показательным примером сотрудничества в области образования Алексей Сухов назвал ежегодные академические обмены между университетами ПФО и Верхнего, Среднего течения р. Янцзы. Ассоциация вузов «Волга-Янцзы» на сегодняшний день объединила 75 высших учебных заведений (45 российских и 30 китайских). В октябре 2018 года в Нижнем Новгороде планируется проведение второго форума Ассоциации вузов «Волга-Янцзы». Участники совещания представили доклады по вопросам реализации проектов в рамках двустороннего сотрудничества и обсудили перспективы дальнейшей работы с китайскими партнерами.