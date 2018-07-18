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Семья из Мытищ получила тысячный сертификат на обеспечение техсредствами реабилитации
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Семья из Мытищ получила тысячный сертификат на обеспечение техсредствами реабилитации 

РИАМО 23 минуты назад
Фото: РИАМО
Министр социального развития Московской области Ирина Фаевская в подмосковных Мытищах вручила семье Потаповых тысячный региональный сертификат на обеспечение техническими средствами реабилитации, говорится в сообщении пресс-службы министерства социального развития региона.
Михаил Потапов — инвалид первой группы (инвалидность установлена бессрочно по общему заболеванию, в связи с перенесенным в 2014 году инсультом), уход за ним осуществляет его супруга Людмила.
«На сертификат удалось приобрести многофункциональную специализированную кровать. Людмила Васильевна невероятно сильный духом человек, такая кровать значительно облегчит ей уход и реабилитацию Михаила Владимировича», — отметила Фаевская.
В соответствии с региональным законодательством, инвалидам, имеющим I, II, III группу инвалидности, а также детям-инвалидам в возрасте до 18 лет, имеющим место жительства в Московской области, предоставляются технические средства реабилитации (изделия), не входящие в федеральный перечень технических средств реабилитации.
На указанные цели из регионального бюджета на 2018 год выделено 25 миллионов рублей, что позволит обеспечить техническими средствами порядка 2,5 тысячи человек.
Предоставление меры социальной поддержки осуществляется посредством выдачи региональных сертификатов на обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации (изделиями) за счет средств бюджета Московской области.
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