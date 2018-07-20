Экономика фараонов: как посчитать рабочие руки

Новость о принятии Госдумой в первом чтении законопроекта по пенсионной реформе заслонила не менее значимую инициативу Минфина . Ведомство доработало концепцию налога на доход с профессиональной деятельности для самозанятых и направило документ в правительство. «Новый сбор для этой категории граждан предлагается установить на уровне 2,5–4,5% от выручки в зависимости от того, кому оказывались услуги. Плюс еще 1,5% от дохода пойдут на страховые взносы.

Минфин также готов предоставить 30 тысяч налогового вычета самозанятым. Это должно повысить мотивацию граждан для выхода из тени. По крайней мере, так думают в Министерстве финансов. Соответствующий законопроект будет внесен ведомством в правительство уже в сентябре, а со следующего года система сбора налогов с самозанятых должна заработать в масштабах всей страны.

Гладко было на бумаге, но в реальности определение „самозанятый“ остается довольно размытым. Есть, конечно, формальные признаки, которые отделяют самозанятых от безработных и официально работающих граждан. Статус безработного можно получить зарегистрировавшись на бирже труда. Но далеко не все реально безработные или частично занятые граждане регистрируются на бирже. Поэтому официальная безработица в России низкая и дает повод официальным лицам для оптимистических заявлений.

Однако есть методики расчета скрытой безработицы, которые предоставляют другие данные о состоянии рынка труда в стране. Отсутствие единого знаменателя и различия в методологиях подсчётов присущи не только России. Так, например, в США существуют три различные методики определения уровня безработицы. И данные по ним отличаются в процентном соотношении в разы. Поразительно, но каждая методика верна. Для государственного планирования берётся только один показатель, а остальные не используются на госуровне.

Российская официальная статистика определяет количество самозанятых примерно в 15 миллионов человек. Но здесь имеет место быть намного большая погрешность, чем принято считать. Люди могут работать на полставки, совмещать свою деятельность с вечерней неофициальной подработкой и т.д. И таких случаев крайне много.

Как заявил News.ru экономист Михаил Хазин , подобная ситуация складывается и с данными экономического роста. Росстат , по его словам, является структурным подразделением правительства и должен своими цифрами подтверждать стратегические правительственные решения, а не опровергать их. „Вот он их и подтверждает. Реальная картина совершенно другая и намного хуже. Но поскольку она засекречена, реальных цифр никто не знает“, — сказал Хазин.

Для решения задачи нестыковки данных с числом безработных и самозанятых в стране экономист предлагает использовать несколько вариантов. Например, системный вариант. В 1990-м году, когда создавалась система управления РСФСР, лишь два органа подчинялись не правительству, а Верховному совету. Речь идёт о Госкомстате и Антимонопольном совете. Это произошло потому, что они должны „бить министерства и ведомства“ или, иными словами, как-то рассказывать правду — это системная вещь. Второй вариант — подобную систему статистики нужно выводить под Администрацию президента или под Совбез и жёстко наказывать за нарушения. А если этого не делать, говорит Хазин, то будет одно и тоже.

По мнению экономиста Михаила Делягина, Росстат хорошо считал безработицу до 2012 года.

»У нас была очень хорошая статистика безработицы, естественно, не по данным биржи, а по методологии Международной организации труда. Но в 2012 году мы присоединились к ВТО на кабальных колониальных условиях. Это привело не только к единовременной смене инвестиционного роста, но и ещё к росту безработицы», — сообщил он News.ru.

Показывать это было политически некорректно и качество отечественной статистики стало стремительно ухудшаться. Позже, когда в результате санкций, наложенных на Россию, экономическая ситуация стала ухудшаться ещё сильнее, фактическая безработица просто ни в какие ворота не лезла. И на сегодняшний день статистика по безработице производит впечатление низкокачественной, как, впрочем, и вся остальная статистика Росстата после того, как изменились почти все методологии.

«Такое ощущение, что статистика Росстата больше не выражает ничего, потому что иногда она приукрашивает реальность, а иногда наоборот — делает хуже, чем есть на самом деле», — сказал Делягин.

В ситуации неопределенности с количеством самозанятых с какой целью государство в срочном порядке продвигает реализацию идеи их налогообложения? Зачем ломать через колено сложившийся образ жизни миллионов людей при профицитном бюджете? Существенной прибавки казне сборы «с миру по нитке» не принесут, а затраты на администрирование налогообложения самозанятых могут оказаться неоправданно высокими. Велики также риски роста социального недовольства, уже набирающего силу в качестве реакции на пенсионную реформу.

Налоговые и социальные новации правительства, как из рога изобилия обрушившиеся на россиян, начнут действовать в полной мере в 2019 году. Это совпадает с 90-летием «года великого перелома» в СССР. В 1929 году Иосиф Сталин опубликовал статью под названием «Год великого перелома». Статья подвела идеологическую базу под окончательный отказ от НЭПа с его мелким и средним предпринимательством и начало индустриализации страны за счет концентрации всех ресурсов в руках государства.

Это совпадением представляется неслучайным. Период надежд на рост численности «среднего класса», который должен был составить основу российской экономики по примеру развитых западных стран, ушел в прошлое. Экономическая стагнация последних лет ведет к сокращению «среднего класса» до уровня «прослойки». Малый и средний бизнес не приносит государству доходов, необходимых для экономического рывка. Ставка делается на госкорпорации, олигархический бизнес и крупные «национальные проекты». Согласно майскому указу президента России, правительство должно изыскать 8 триллионов рублей на масштабные национальные проекты, которые обеспечат «рывки» по всем направлениям экономической и социальной политики.

«Великий перелом» требует концентрации финансовых ресурсов в распоряжении государства. Через механизм нацпроектов эти ресурсы будут перераспределяться по различным отраслям экономики. В западной модели «общества потребления» главным индикатором экономического роста является рост потребительских расходов граждан. В мобилизационном типе экономики основными показателями являются рост валового продукта и объем капиталовложений. В СССР вожди бравировали тем сколько пудов чугуна и стали удалось выплавить за пятилетку. Выполнение «плана по валу» было главной заботой всех советских директоров предприятий. Похоже, что система возвращается. От какой печки плясали в начале 90-х, к той и вернулись к очередной юбилейной дате.

Подобный тип экономики был известен еще на заре цивилизации. Современные ученые установили, что строительство пирамид в Древнем Египте было «национальным проектом», приводившим в движение всю экономику страны. Фараон изымал налоги у населения и направлял их часть на реализацию нацпроекта «пирамида». Такая масштабная стройка обеспечивала рабочие места и «госзаказ» рабочим, крестьянам и ремесленникам. Она же породила громоздкий бюрократический аппарат, поскольку все доходы и затраты на обеспечение «нацпроекта» нужно было учитывать.

Такое стимулирование экономического развития давало мобилизационный эффект, но со временем проекты становились все амбициозней и затратней, а ресурсы для их реализации уменьшались. Разорительный характер египетских «великих строек» вынудил отказаться от строительства пирамид в пользу более экономичных сооружений. Советский опыт также продемонстрировал, что мобилизационная экономика решает задачи ускорения развития, в особенности в тяжелой индустрии, но из-за отсутствия гибкости и приспособляемости со временем утрачивает эффективность. В Советском Союзе воспроизвели многие черты «экономики фараонов» и пришли к тому же финалу. СССР развалился не по причине «предательства» Горбачева, как сейчас модно считать, а потому что исчерпала себя и потерпела крах мобилизационная модель развития. Но для российской бюрократии это не повод отчаиваться. Почему бы не попробовать повторить еще раз? А, вдруг, в этот раз получится?

У нас есть официально зарегистрированные безработные, с этим всё понятно — около миллиона уже достаточно долго зарегистрированы на биржах. А есть безработные, численность которых рассчитывается по технологии МОТ. Таких — около 4 млн человек. Там подсчёты ведутся на основе опроса. Человек может не быть зарегистрирован безработным, если он в настоящее время не работает, но находится в активном поиске в течение определённого периода времени и готов приступить к работе. Люди отвечают анонимно, и потому честно. И эти порядка 4 млн человек — это цифра, полученная по методологии МОТ, и я считаю, что ей нет основания не верить. Но картину надо дополнять тем, что те, кто у нас заняты, они подчас заняты условно. Например, у них сокращённый рабочий день или сокращённая рабочая неделя. Человека не увольняют, но это не полная занятость. За счёт такой неполной занятости в значительной степени мы и имеем такие низкие показатели по безработице. Говоря о самозанятых, то им предлагали официально зарегистрироваться, но никакой регистрации, естественно, не проводилось. Потому что было понятно, что после регистрации их обложат налогами. И, естественно, самозанятые не ходили и не регистрировались. Кстати, эти самозанятые могут и регистрироваться официально как безработные, и получать пособие. Многие так и делают, потому что на пособие по безработице прожить невозможно. Очень трудно посчитать, сколько в России самозанятых граждан. По экспертным оценкам, около 20 млн человек.

Дмитрий Мурадов, главный инвестиционный стратег ICBF:

Разные ведомства могут использовать собственные методы для расчёта искомых показателей: даже значение инфляции различается в зависимости от органа, проводящего исследование, а официальная статистика всегда расходится с мнением населения. Вероятнее всего, здесь дело в придании излишней эмоциональности своим наблюдениям со стороны граждан, которые после длительного периода экономических и политических потрясений склонны иметь крайне пессимистичный взгляд на действия властей. Росстат рассчитывает безработицу в соответствии с методологией Международной организации труда, так что излишне сомневаться в результатах не приходится, и они, должно быть, действительно близки к актуальным.

Михаил Грачёв, финансовый консультант TeleTrade:

Казани и Распространенная практика, когда данные из разных ведомств разнятся между собой и отличаются от реальной ситуации. Различия возникают из-за методологий подсчёта занятых и безработных и самого определения, кто является безработным. Не вдаваясь в подробности, можно привести пример США, в которых существует определение безработицы по методике U3, U6 и U20. По одной методике уровень безработицы в США 3,8%, по второй — около 10% по третьей — более 20%. Как правильно? Вопрос спорный и диспуты ведутся постоянно. Но для государственного планирования берётся один показатель, и он же принимается за основу для анализа состояния экономики. Аналогичная ситуация практически везде. Можно спорить про состояние рынка рабочей силы по принципу «стакан наполовину пуст или наполовину полон», но государственные органы будут гнуть свою линию — у нас всё в шоколаде. Примерно такая же картина в Белоруссии , где зарегистрированная безработица в мае-2018 составила 0,5% (по данным Минтруда и соцзащиты ), фактическая (по данным Белстата) в тот же период 5,1%. С учётом размера пособия по безработице около 27 белорусских рублей (примерно 850 российских рублей) в месяц, реальная безработица, вероятнее всего, как минимум в два раза выше. На самом деле, для реальной оценки состояния рынка рабочей силы более важным, а наверное, и самым важным, является показатель не безработицы, а реальных доходов работников. Т.е. кто и в какой сфере экономики реально зарабатывает и покупательная способность этих доходов. Очевидно, что ежемесячный доход, например, в 35 тысяч рублей в Москве Владивостоке будет в реальности стоить по-разному. То же самое в сравнении с разными странами — тысяча «баксов» в России, Белоруссии, Штатах и, скажем, во Вьетнаме , тоже будут иметь разный вес. Поэтому мировая экономическая мысль рекомендует менять методики оценки состояния экономики на оценки по принципу паритета покупательной способности. Неважно, какой в вашей стране ВВП, неважно какой уровень инфляции и безработицы, важно, сколько наши соотечественники зарабатывают и могут купить (получить услуг и пр.) на кровно заработанные.

Гайдар Гасанов, эксперт «Международного финансового центра»:

Согласно докладу «Социально-экономическое положение России», опубликованному 3 июля, число безработных по итогам 2017 года составило порядка 4 млн человек. На май 2018 года численность безработных сократилась до 3,6 млн человек. Исходя из данных, ситуация по вопросу безработицы улучшается, но на самом деле учтены далеко не все, и никто не знает в объективном смысле, сколько на самом деле занятых людей. Поскольку, используются различные методы оценки безработных, то и в итоге мы будем иметь различные данные. Важный вопрос в том, как считать безработных людей? Неофициально работающие в России достигают десятков миллионов людей, и среди них мы действительно не можем знать, есть ли те, кто в поисках работы, у кого временная или сезонная работа, кто занимается полулегальным или нелегальным бизнесом и т.д. В стране учёт ведётся по двум направлениям — это по методологии МОТ и количеству обращений в государственные центры занятости. По обоим направлениям мы видим, что уровень безработицы снижается, но к такой статистике нужно относится критично. Показатель может ещё снижаться потому, что в отдаленных регионах России есть те, кто ищут работу и все ещё питают надежду к государству и обращаются в центры занятости, чтобы устроиться на официальную, пусть даже на низкооплачиваемую работу. Но большинство ищут работу через своих знакомых или близких людей. Также стоит учитывать ситуацию, когда во время поиска удаётся ещё и подрабатывать в таких направлениях, как сантехник, репетитор, электрик и т.д. и доходы они не декларируют в налоговой. Каким образом таких вот подрабатывающих вывести из тени, вопрос остаётся открытым.

Думаю, что статистика Росстата не такая уж спорная. Безработица в РФ действительно низкая. А вот количество самозанятых очень трудно посчитать, так как многие занимаются какой-либо деятельностью неофициально, получают доход и нигде не числятся. Если делить население по группам, то чуть выше безработица среди молодежи и людей в возрасте. Одних не принимают на работу из-за отсутствия опыта, а других из-за преклонного возраста.