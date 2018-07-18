В Волгограде наградили лучшие молодые семьи

Волгограде подвели итоги конкурса «Молодая семья — будущее России ».

По данным пресс-службы губернатора, первое место заняли Руслан и Галина Быковы из Алексеевского района. Они вместе уже пять лет, воспитывают сына Никиту. Второе место поделили две семьи: Владимира и Валентины Гришиных из Клетского района и Александра и Анастасии Перстневых из Михайловки. Третье досталось супругам Андрею и Екатерине Байрашиным из Камышина

Конкурс проходил в два этапа: очный и заочный. На первом испытании участники должны были представить визитную карточку, портфолио и сыграть в семейный квиз. На втором — презентации, в которых рассказывали о себе, семейных традициях.

Победители получили грамоты областного комитета образования и подарочные сертификаты.

Также на церемонии награждения были награждены ценными призами лучшие клубы молодых семей. Первое место присуждено организации «Тюльпан» Николаевского района, второе — клубу «ЛУЧ» из Михайловки и клубу «Молодая семья» Алексеевского района, третье — клубу «7Я» Светлоярского района.