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В Волгограде наградили лучшие молодые семьи
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В Волгограде наградили лучшие молодые семьи 

АиФ Волгоград 39 минут назад
Фото: АиФ Волгоград
В Волгограде подвели итоги конкурса «Молодая семья — будущее России».
По данным пресс-службы губернатора, первое место заняли Руслан и Галина Быковы из Алексеевского района. Они вместе уже пять лет, воспитывают сына Никиту. Второе место поделили две семьи: Владимира и Валентины Гришиных из Клетского района и Александра и Анастасии Перстневых из Михайловки. Третье досталось супругам Андрею и Екатерине Байрашиным из Камышина.
Конкурс проходил в два этапа: очный и заочный. На первом испытании участники должны были представить визитную карточку, портфолио и сыграть в семейный квиз. На втором — презентации, в которых рассказывали о себе, семейных традициях.
Победители получили грамоты областного комитета образования и подарочные сертификаты.
Также на церемонии награждения были награждены ценными призами лучшие клубы молодых семей. Первое место присуждено организации «Тюльпан» Николаевского района, второе — клубу «ЛУЧ» из Михайловки и клубу «Молодая семья» Алексеевского района, третье — клубу «7Я» Светлоярского района.
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