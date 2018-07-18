В Тамбове еще 109 обманутых дольщиков готовятся отпраздновать новоселье

ТАМБОВ , 18 июл — РИА Новости . Новоселье готовятся отпраздновать еще 09 участников долевого строительства в Тамбове, представителям которых в среду были вручены ключи от квартир во введенном в эксплуатацию долгострое, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.

"14-этажный дом по улице Агапкина/Победы,14/13 начали строить еще в 2012 году, однако в 2016 году застройщик — компания «ЦентрЖилСтрой» — неожиданно остановил работы. Дольщики обратились к губернатору Александру Никитину , и он взял ситуацию на личный контроль. Застройщика неоднократно привлекали к административной ответственности, а позже возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество». Благодаря действиям региональной власти строительство удалось возобновить лишь осенью 2017 года", — сообщил собеседник агентства.

Обязательства достроить дом взяла на себя «АИЖК Тамбовской области».

"Было выполнено техническое обследование на предмет возможности продолжения строительства, произведены работы по устройству кровли, прокладке наружных и внутренних сетей водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, монтаж вентиляционного и лифтового оборудования, выполнены отделочные работы, благоустройство прилегающей территории", — приводит пресс-служба слова начальника управления градостроительства и архитектуры области Александра Филатова

В пресс-службе добавили, что Тамбовская область сегодня является одним из тех регионов, «где не на словах, а на деле работают над решением проблемы обманутых дольщиков».

"Александр Никитин поставил конкретную задачу: решить эту проблему до конца года, и это поручение поэтапно выполняется. С начала года это уже третий дом в регионе, достроенный усилиями тамбовских властей. Первый был сдан в Мичуринске в апреле, второй — в Тамбове в начале июля", — сказал представитель пресс-службы.

В настоящее время на территории региона проблемными остаются шесть домов, в реестр пострадавших включены 274 дольщика.

Другие новости региона читайте здесь>>