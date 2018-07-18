Ещё
Легальный оборот меховых изделий в РФ вырос в семь раз из-за маркировки
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Легальный оборот меховых изделий в РФ вырос в семь раз из-за маркировки 

ТАСС 47 минут назад
МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Легальный оборот меховых изделий в России вырос в семь раз в результате эксперимента по маркировке. Об этом сообщил замминистра финансов Юрий Зубарев на круглом столе в Совете Федерации.
"С точки зрения прослеживаемости эксперимент на изделиях из меха показал свою эффективность. Не только с точки зрения собираемости налога, сколько с точки зрения информации и легализации оборота. Легальный оборот, или учтенный оборот вырос в семь раз за счет мер по внедрению этого эксперимента", — сказал он.
ФТС также положительно оценивает эффект от эксперимента, добавил замглавы таможенной службы Тимур Максимов. «Мы увидели двукратный рост физических и стоимостных объемов декларирования. С учетом применяемых ставок налогообложения, как НДС, так и пошлины, фискальный эффект для государства составил порядка 1,6 млрд рублей», — сказал он.
"Суть этого проекта была в том, что, понимая сложность или даже невозможность введения в легальный оборот немаркированного мехового изделия, участник ВЭД должен был на этапе ввоза показать реальные объемы, промаркировав меховые изделия", — добавил Максимов.
В настоящее время завершается маркировка по лекарственным средствам, «в хорошей стадии» по табаку, добавил Юрий Зубарев. «Есть список товаров, по которым также будут применяться эти меры прослеживаемости, ожидаем от этого как легализации экономики, так и экономического роста», — заключил он.
ТАСС: последние новости
Два человека пострадали при столкновении двух трамваев в центре Екатеринбурга Памятник погибшему в Сирии летчику Филипову открыли в Краснодаре Замглавы Минкомсвязи призвал государство не допустить утечки мозгов
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Москве введен план «Перехват»143
Россиянам дадут еще один выходной66
Лицо Мелании Трамп после встречи с Путиным вызвало споры68
На встрече с Трампом у Путина нашли новое оружие
К самолету Путина выдвинули невиданные претензии371
Видео
02:06
К самолету Путина выдвинули невиданные претензии
Прибалтика В мире
02:50
Падение горящего самолета сняли изнутри
Происшествия
02:16
На встрече с Трампом у Путина нашли новое оружие
Политика В мире
00:37
Россиянам дадут еще один выходной
Политика
01:57
WWF запустил кампанию «Верни день планете»
Общество
04:39
Трамп ответил на обвинения в предательстве
В мире Другое
00:45
«Нафтогаз» сообщил о зависимости от «Газпрома»
Экономика Компании
04:39
Трамп определился с отношением к России
В мире
00:36
Трудовым книжкам нашли замену
Экономика
03:34
Названа причина смерти солиста «Доктора Ватсона»
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение