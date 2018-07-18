Легальный оборот меховых изделий в РФ вырос в семь раз из-за маркировки 

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Легальный оборот меховых изделий в России вырос в семь раз в результате эксперимента по маркировке. Об этом сообщил замминистра финансов Юрий Зубарев на круглом столе в Совете Федерации.
"С точки зрения прослеживаемости эксперимент на изделиях из меха показал свою эффективность. Не только с точки зрения собираемости налога, сколько с точки зрения информации и легализации оборота. Легальный оборот, или учтенный оборот вырос в семь раз за счет мер по внедрению этого эксперимента", — сказал он.
ФТС также положительно оценивает эффект от эксперимента, добавил замглавы таможенной службы Тимур Максимов. «Мы увидели двукратный рост физических и стоимостных объемов декларирования. С учетом применяемых ставок налогообложения, как НДС, так и пошлины, фискальный эффект для государства составил порядка 1,6 млрд рублей», — сказал он.
"Суть этого проекта была в том, что, понимая сложность или даже невозможность введения в легальный оборот немаркированного мехового изделия, участник ВЭД должен был на этапе ввоза показать реальные объемы, промаркировав меховые изделия", — добавил Максимов.
В настоящее время завершается маркировка по лекарственным средствам, «в хорошей стадии» по табаку, добавил Юрий Зубарев. «Есть список товаров, по которым также будут применяться эти меры прослеживаемости, ожидаем от этого как легализации экономики, так и экономического роста», — заключил он.