Легальный оборот меховых изделий в РФ вырос в семь раз из-за маркировки

МОСКВА , 18 июля. / ТАСС /. Легальный оборот меховых изделий в России вырос в семь раз в результате эксперимента по маркировке. Об этом сообщил замминистра финансов Юрий Зубарев на круглом столе в Совете Федерации.

"С точки зрения прослеживаемости эксперимент на изделиях из меха показал свою эффективность. Не только с точки зрения собираемости налога, сколько с точки зрения информации и легализации оборота. Легальный оборот, или учтенный оборот вырос в семь раз за счет мер по внедрению этого эксперимента", — сказал он.

ФТС также положительно оценивает эффект от эксперимента, добавил замглавы таможенной службы Тимур Максимов. «Мы увидели двукратный рост физических и стоимостных объемов декларирования. С учетом применяемых ставок налогообложения, как НДС, так и пошлины, фискальный эффект для государства составил порядка 1,6 млрд рублей», — сказал он.

"Суть этого проекта была в том, что, понимая сложность или даже невозможность введения в легальный оборот немаркированного мехового изделия, участник ВЭД должен был на этапе ввоза показать реальные объемы, промаркировав меховые изделия", — добавил Максимов.