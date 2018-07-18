Путин удостоил госнаград мэра Загреба и вице-президента Бурунди 

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал указ о государственных наградах РФ для ряда россиян и иностранных граждан. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
В частности, орденом Дружбы «за заслуги в укреплении дружбы и сотрудничества между народами» награждены мэр хорватского Загреба Милан Бандич, второй вице-президент Бурунди Жозеф Буторе, а также замначальника Генштаба Белоруссии Павел Муравейко.
Также госнаград РФ удостоены политики и деятели культуры и искусства из Армении, Франции, Монако, Великобритании, Монголии, Австралии, Китая, Испании и Вьетнама. Кроме того, британцу Томасу Маккаллоху будет вручена медаль Ушакова «за личное мужество и отвагу, проявленные в годы Второй мировой войны при участии в Северных конвоях».