Хайме Мунгуйя vs Лиам Смит

21-летний чемпион из Мексики Хайме Мунгуйя проведёт дебютную защиту чемпионского титула. Противостоять мексиканцу доведётся бывшему обладателю этого же титула британцу Лиаму Смиту

Стиль: Мунгуйя — слаггер. Работает в левосторонней стойке. Очень размашист, заваливается за ударами. Но обладает невероятной мощью и не менее невероятной работоспособностью. Несмотря на отличную антропометрию, предпочитает ближний бой. В основном налегает на хуки. Хорошо держит, но не проверен в поединке с бьющими соперниками.

Смит — панчер. Правша. Не обладает разовым нокаутирующим ударом. Чаще боксирует первым номером. Грешит сближением за блоком, но без ударов. С дистанции хорошо атакует двоечками (правой выбрасывает иногда прямой, а иногда через руку). Предпочитает среднюю или ближнюю дистанцию. В инфайтинге неплохо защищается корпусом. «Фишка» Смита — левый хук в область печени.

Опыт: Невероятно, но факт. Смит начал профессиональную карьеру в 2008 году, а Мунгуйя в 2013. На профессиональном ринге бойцы провели соответственно 28 и 29 поединков. В отличие от Мунгуйи, у Смита — оппозиция более высокого уровня. Единственное поражение британца — от мексиканской суперзвезды Сауля Альвареса нокаутом в 9-м раунде (сентябрь 2016 года). Тренер Мунгуйи поставил подопечному задачу остановить Смита раньше, чем это сделал Альварес.

Прогноз Parimatch: Мунгуйя — 1.10; Смит — 7.00 Несомненным фаворитом противостояния является мексиканец. Несмотря на его размашистую технику, вряд ли именно Смит станет тем, кто нанесёт молодому мексиканцу дебютное поражение.

Что настораживает? Фактически полное отсутствие у Мунгуйи затяжных поединков и достойных оппонентов. Есть вопросы по поводу умения держать удар, особенно удары по корпусу — не секрет, что влезать в лимит категории мексиканцу не так и просто. А значит, Смит попытается налегать на бодипанчи.

Правда, не верим, что у него что-то получится. И вряд ли он продержится всю 12-раундовую дистанцию.

Прогноз vRINGe: Победа Мунгуйи (1.10), скорее всего досрочная (1.55).

СДЕЛАТЬ СТАВКУ

Чтобы не пропустить самые интересные новости из мира бокса и ММА, подписывайтесь на наши группы в Twitter, Facebook и ВКонтакте.