Рафаэль Варан: «Сравнения с Серхио Рамосом раздражают»

"Из-за этого я чувствую себя очень плохо. Как думаете, Серхио Рамоса спрашивают о том, похож ли он на кого-нибудь? Мне бы хотелось, чтобы меня принимали таким, какой я есть, — приводит слова Варана L'Equipe. — С тех пор, как мне исполнилось семь, все говорили, какой я хороший парень и какой у меня сложный характер. Но нельзя же построить карьеру, не имея характера. Это попросту невозможно. Когда я был моложе, всегда плыл против течения. А теперь вы можете видеть все проявления моего характера, но они были всегда".