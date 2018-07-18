Ещё
Рафаэль Варан: «Сравнения с Серхио Рамосом раздражают»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Рафаэль Варан: «Сравнения с Серхио Рамосом раздражают» 

Спорт-Экспресс 57 минут назад
Чемпион мира-2018 в составе сборной Франции Рафаэль Варан рассказал о том, что расстраивается из-за бесконечных сравнений с партнером по обороне "Реала" Серхио Рамосом.
"Из-за этого я чувствую себя очень плохо. Как думаете, Серхио Рамоса спрашивают о том, похож ли он на кого-нибудь? Мне бы хотелось, чтобы меня принимали таким, какой я есть, — приводит слова Варана L'Equipe. — С тех пор, как мне исполнилось семь, все говорили, какой я хороший парень и какой у меня сложный характер. Но нельзя же построить карьеру, не имея характера. Это попросту невозможно. Когда я был моложе, всегда плыл против течения. А теперь вы можете видеть все проявления моего характера, но они были всегда".
Варан установил редкое достижение, победив в один год в Лиге чемпионов с «Реалом» и став чемпионом мира со сборной Франции. Прежде подобное удавалось только немцам Францу Бекенбауэру и Герду Мюллеру в 1974 году, Кристиану Карембе в 1998-м и Роберто Карлосу в 2002-м.
Спорт-Экспресс: последние новости
СМИ: Алиссон близок к переходу в "Ливерпуль" "Реал" планирует отдать Лунина в аренду после покупки Куртуа Кубок мира доставлен на "Лужники". Видео
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Москве введен план «Перехват»146
Россиянам дадут еще один выходной71
Лицо Мелании Трамп после встречи с Путиным вызвало споры73
На встрече с Трампом у Путина нашли новое оружие
К самолету Путина выдвинули невиданные претензии371
Видео
02:06
К самолету Путина выдвинули невиданные претензии
Прибалтика В мире
02:50
Падение горящего самолета сняли изнутри
Происшествия
02:16
На встрече с Трампом у Путина нашли новое оружие
Политика В мире
00:37
Россиянам дадут еще один выходной
Политика
01:57
WWF запустил кампанию «Верни день планете»
Общество
04:39
Трамп ответил на обвинения в предательстве
В мире Другое
00:45
«Нафтогаз» сообщил о зависимости от «Газпрома»
Экономика Компании
04:39
Трамп определился с отношением к России
В мире
00:36
Трудовым книжкам нашли замену
Экономика
03:34
Названа причина смерти солиста «Доктора Ватсона»
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение