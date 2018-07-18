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В Краснодаре активисты собираются провести заплыв в «море» по улице Московской
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В Краснодаре активисты собираются провести заплыв в «море» по улице Московской 

Новая Кубань 58 минут назад
Фото: Новая Кубань
Краснодар. 18 июля — Новая Кубань. Десять человек планируют 19 июля в 12:00 приехать на автомобилях на улицу Московскую и устроить там показательный «заплыв». Активисты подали соответствующее уведомление в мэрию краевой столицы. В заявлении сказано, что мероприятие состоится лишь в том случае, если в четверг в городе пройдет ливневый дождь, потому что «Музыкальное море разливается после выпадения большого количества осадков». Организатором акции является координатор «Открытой России» в Краснодарском крае Яна Антонова.
Несмотря на ироничный тон вышеназванного документа, проблема подтоплений в Музыкальном микрорайоне носит серьезный характер. После каждого более-менее продолжительного дождя улицы краснодарских «трущоб» превращаются в мини-озера. Последний инцидент привлек внимание даже федеральных СМИ: 16 июля во время ливня пассажиров маршрутки на улице Московской эвакуировали сотрудники МЧС на лодке.
Городские власти неоднократно говорили, что решить данный вопрос непросто: активное, зачастую самовольное строительство в этом районе долгие годы не сопровождалось возведением инфраструктурных сооружений, вследствие чего Музыкальный микрорайон стал одним из самых проблемных участков Краснодара. Вице-губернатор Андрей Алексеенко и вовсе предлагал кардинальные меры: по словам чиновника, «Музыкальный» микрорайон необходимо снести и заново застроить.
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