В Москве пройдут международные соревнования по ментальной арифметике ALOHA 2018

Участники будут соревноваться в нескольких категориях и решать примеры различной сложности. Навыки быстрого устного счёта они смогут показать, решив порядка 70 арифметических примеров из нескольких слагаемых в течение пяти минут. Помимо этого, как правило, во время соревнований дети стремятся увеличить скорость и точность арифметических вычислений, а также проверить свои способности на концентрацию внимания и память.

“Соревнования — это всегда прекрасная возможность для детей продемонстрировать свои навыки, а также познакомиться с другими «продвинутыми» ровесниками из разных стран. Раз в году мы собираемся на одной площадке, чтобы выявить лучших, оценить их по достоинству и призвать других учеников стать «самыми умными». В прошлом году семь детей из России стали чемпионами мира на соревнованиях по ментальной арифметике, которые проходили в Малайзии. В этом году 135 детей из регионов РФ примут участие. Надеемся выступить достойно и взять главный трофей", — говорит генеральный директор ALOHA mental arithmetic в России Жанна Хегай.

Международная программа ментальной арифметики ALOHA (Abacus Learning Of Higher Arithmetic) — это комплексная программа интеллектуального развития детей. В нее входит обучение сложению, вычитанию, умножению, делению, работе с процентами и дробями, возведению в квадратную степень и извлечению квадратного корня. Уже на пятом месяце обучения дети способны умножать двузначные на однозначные. Кроме того, за время обучения у детей развивается память, концентрация внимания, образное мышление, слуховое внимание, а также способность производить в уме любые арифметические операции с большой скоростью.

Программа унифицирована и присутствует в 39 странах мира, среди которых Канада, США, Мексика, Испания, Ирландия, Хорватия, Малайзия, Индия и другие страны. Дети занимаются по одинаковым учебным пособиям и единой программе. В случае успешного завершения уровня в одной стране, можно продолжить обучение по следующему уровню в другой стране присутствия ALOHA. Существует разделение программы по возрастам, дети от 5 до 7 лет занимаются по программе Tiny Tots и более медленно изучают программу (10 уровней), дети от 8 до 13 лет изучают программу быстрее (8 уровней по 3 месяца каждый).

Один раз в год проводятся Всероссийские соревнования по ментальной арифметике. В мае 2017 года состоялись первые всероссийские соревнования по ментальной арифметике ALOHA, в которых приняли участие 100 детей. А 3 февраля 2018 года в Москве прошли вторые всероссийские соревнования, участниками которых стали свыше 200 детей.