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В Южном Тушине устроят «Соседский пикник»
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В Южном Тушине устроят «Соседский пикник» 

Префектура СЗАО города Москвы 1 час назад
Фото: Префектура СЗАО города Москвы
Во внутреннем дворике Культурного центра «Салют» по адресу: улица Свободы, дом 37 в пятницу, 27 июля, пройдет «Соседский пикник». В программе: игровые блоки, свободное общение и гастрономические паузы. Об этом сообщила менеджер по культурно-досуговой деятельности КЦ «Салют» Татьяна Кучеренко.
— Согласитесь, так здорово найти время и вырваться всем дружным коллективом на природу, сменив строгие костюмы на удобные джинсы и футболки. Подальше от надоевших телефонных звонков и щедро исписанных запланированными делами ежедневников! КЦ «Салют» подарит такую возможность всем желающим! — сказала Татьяна Кучеренко.
Начало мероприятия в 17.30. Вход свободный. Без ограничений по возрасту.
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