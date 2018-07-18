В Южном Тушине устроят «Соседский пикник»

Во внутреннем дворике Культурного центра «Салют» по адресу: улица Свободы, дом 37 в пятницу, 27 июля, пройдет «Соседский пикник». В программе: игровые блоки, свободное общение и гастрономические паузы. Об этом сообщила менеджер по культурно-досуговой деятельности КЦ «Салют» Татьяна Кучеренко.

— Согласитесь, так здорово найти время и вырваться всем дружным коллективом на природу, сменив строгие костюмы на удобные джинсы и футболки. Подальше от надоевших телефонных звонков и щедро исписанных запланированными делами ежедневников! КЦ «Салют» подарит такую возможность всем желающим! — сказала Татьяна Кучеренко

Начало мероприятия в 17.30. Вход свободный. Без ограничений по возрасту.