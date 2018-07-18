Издатель журналов Cosmopolitan и Esquire сменил гендиректора

Генеральный директор Independent Media, который выпускает журналы Cosmopolitan и Esquire, Мария Комарова покинула свой пост. Ее заменит Наталья Веснина, сообщает пресс-служба издательского дома.

«Мария Комарова, возглавлявшая компанию до последнего времени, приняла предложение перейти на новое место работы. Мария будет заниматься стратегическим развитием медийных проектов в компании «Апрель Груп». Акционеры медиакомпании рады видеть Наталью Веснину в новой должности», — говорится в сообщении.

Комарова будет заниматься развитием медийных проектов в компании April Group.

Наталья Веснина начала работать в компании в 2000 году — в журнале «Домашний Очаг». В 2006 году она стала корпоративным директором ИД по работе с медиаагентствами. В 2014 году возглавила коммерческую службу Independent Media. С 2016 года занимала должность генерального директора ООО «Фэшн Пресс».

Помимо Cosmopolitan и Esquire издательский дом выпускает «Домашний очаг», Harper`s Bazaar, Robb Report, «Популярная механика» и Grazia.