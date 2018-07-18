Шлагбаум раздора: московский двор превратили в частную парковку

Один из дворов в центре Москвы неожиданно превратился в частную стоянку. Въезд на территорию дома в Оружейном переулке перегородил шлагбаум. Теперь парковка заполняется чужими машинами, а местным жителям оставлять машины негде. Кто хозяин заграждения, выяснить до сих пор не удалось.

Сейчас стрела шлагбаума, на радость жильцам, смотрит вверх. Говорят, ночью его кто-то вывел из строя. Но люди боятся, что устройство быстро починят, и оно снова отрежет им въезд во двор. Преграда у дома появилась в выходные, когда почти все были на дачах. Вернулись, удивились и даже ненароком мысль проскочила, не ошиблись ли адресом.

"Это незаконно. Это земля принадлежит дому, что подтверждено документами. Эта такая лотерея, мы не знаем, попадем ли во двор, или не попадем", — возмущается Денис Платонов , житель дома.

Дальше развернулась поистине детективная история: сбор улик на месте, чтобы найти владельца шлагбаума. По горячим следам определили, куда ведет электрический кабель. Вяснилось, что в сторону соседних частных зданий. Они находятся рядом с жилым домом и делят дворовую территорию. Видимо, на этом основании кто-то из владельцев и решил устроить себе тут личную парковку без ведома жильцов.

Первой под подозрения попала крупная транспортная компания. Тем более, что подобное за ней уже замечали — один шлагбаум сотрудники фирмы установили на противоположной стороне. Но в фирме заявили, что никакого отношения к установке нового автоматического заграждения не имеют.

— Наверное, нам придется сейчас полицию вызывать, потому что вы лезете не туда. Ищите у себя. Почему вы у нас ищите?

Представители второй конторы оказались не так красноречивы. Жильцам просто не открыли дверь, буквально забаррикадировались, опустив тяжелые железные жалюзи. Жильцы дома написали заявление в местную управу. Но пока и там не могут понять, кто же владелец шлагбаума, и на каком основании его установили.

"Управа Тверского района сделала по моей информации запрос в Росреестр . Пока ответ не получен. Мы ожидаем сегодня и ли завтра получить ответ и вместе с управой будем разбираться", — сообщил Яков Якубович , глава муниципального округа Тверской города Москвы.

Согласно правилам, разрешение на установку заграждений выдает местный совет депутатов. В данном случае такого документа точно нет. Правда, можно обойтись и без него, если участок земли находится в аренде или в собственности. Но это без учета того, что данный въезд для жителей является фактически единственным. Если подтвердится, что установка шлагбаума незаконная, его обещаю незамедлительно снести.