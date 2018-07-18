Качели-балансир отремонтировали на улице Усиевича

После обращения одного из жителей Аэропорта на портал «Наш город» были отремонтированы качели-балансир на детской площадке во дворе дома 16 по улице Усиевича.

«Факт некачественного содержания детской площадки по указанному адресу подтвердился. В настоящее время выполнены работы по ремонту детских качелей. Качели находятся в технически исправном состоянии», — говорится в официальном ответе пользователю портала от главы районной управы Сергея Овчинникова

Напомним, портал «Наш город» был создан несколько лет назад для эффективного взаимодействия жителей столицы и органов исполнительной власти. Любой москвич может сообщить на сайт об актуальной для своего района, двора и дома проблеме. Для этого требуется пройти несложную процедуру регистрации. (мю)