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Качели-балансир отремонтировали на улице Усиевича
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Качели-балансир отремонтировали на улице Усиевича 

Управа района Аэропорт города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Аэропорт города Москвы
После обращения одного из жителей Аэропорта на портал «Наш город» были отремонтированы качели-балансир на детской площадке во дворе дома 16 по улице Усиевича.
«Факт некачественного содержания детской площадки по указанному адресу подтвердился. В настоящее время выполнены работы по ремонту детских качелей. Качели находятся в технически исправном состоянии», — говорится в официальном ответе пользователю портала от главы районной управы Сергея Овчинникова.
Напомним, портал «Наш город» был создан несколько лет назад для эффективного взаимодействия жителей столицы и органов исполнительной власти. Любой москвич может сообщить на сайт об актуальной для своего района, двора и дома проблеме. Для этого требуется пройти несложную процедуру регистрации. (мю)
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