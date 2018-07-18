Сервис аренды электрокаров будут развивать в инноцентре «Сколково» вместе с «Делимобилем»

Партнеры договорились о стратегическом сотрудничестве, согласно которому к 2020 году на территории инновационного центра будет действовать электрокаршеринг от «Делимобиль».

"При этом первый этап соглашения предусматривает открытие для клиентов «Делимобиль» двух парковочных пространств на перехватывающих парковках «Технопарк» и «Сколковская» уже с 18 июля текущего года", — отмечается в сообщении.

"Появление зон начала и завершения аренды автомобилей каршеринга «Делимобиль» на парковках «Технопарк» и «Сколковская» расширит возможности выбора вида транспорта на пути в инновационный центр. При этом, что очень важно, мы совместно с коллегами из «Делимобиль» продолжим двигаться в направлении развития сервиса каршеринга с использованием электромобилей, расширив его географию не только на инноград, но и обеспечив связь с нашими соседями — школой управления «Сколково» и Мещерским парком", — приводятся в сообщении слова вице-президента, сити-менеджера Фонда «Сколково» Максима Шейфеля

В ходе расширения логистической и транспортной инфраструктуры инновационного центра «Сколково» на его территории будет запрещено движение автомобилей с двигателями внутреннего сгорания.

При этом в «Сколково» будет создана вся необходимая для проекта инфраструктура — организованы зарядные станции и открыты внутригородские парковки.

Одновременно Фонд «Сколково» и «Делимобиль» приступают к совместной работе по внедрению инновационных разработок компаний-участников проекта «Сколково» в повседневную деятельность компании-оператора каршеринга. Не останутся без внимания и вопросы развития современных видов микротранспорта — планируется расширение сервиса «Делисамокат» на территорию иннограда.

В свою очередь генеральный директор сервиса «Делимобиль» Леонид Сысоев назвал каршеринг транспортом будущего, помогающим разгрузить дороги и улучшить экологическую ситуацию в городах.

"Будучи федеральным оператором и самым крупным игроком на ранке каршеринговых услуг в России , «Делимобиль» заинтересован в том, чтобы в стране развивались не только удобные и доступные, но и инновационные, экологичные транспортные проекты. Стратегическое партнерство со «Сколково» в очередной раз доказывает, что современные города не только готовы, а нуждаются в решениях такого типа", — сказал он.

О компаниях

"Делимобиль" — первый проект каршеринга в России, открытый в 2015 году.

Фонд «Сколково» — некоммерческая организация, созданная по инициативе президента РФ в сентябре 2010 года. Цель Фонда — создание экосистемы, благоприятной для развития предпринимательства и исследований в областях: энергоэффективность и энергосбережение, ядерные, космические, биомедицинские, стратегические компьютерные технологии и программное обеспечение.