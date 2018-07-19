Для ускорения процесса заключения концессионных соглашений предлагается создать экспертные комиссии

Во время обсуждения заместитель исполнительного директора Российской ассоциации водоснабжения и водоотведения Александр Эпштейн вышел с идеей создания специальной экспертной комиссии для оптимизации работы с инвесторами.

Напомним, работа на первой стратегической сессии велась в пяти секциях. В рамках работы на площадке «Привлечение частных инвестиций в отрасль ЖКХ» Александр Эпштейн заметил, что «на региональном уровне существует некоторое субъективное восприятие чиновниками своих обязанностей».

"Практика подсказывает, что очень хорошим механизмом противодействия такой бюрократической несогласованности являются комиссии. Если в стратегии развития будет предусмотрено создание экспертной отраслевой комиссии, которая займется рассмотрением сложных и спорных вопросов, то уверен, что процесс заключения концессионных соглашений и решение других задач станет проще", — убежден Александр Эпштейн.

Напомним, до сентября в Самарской области планируется проведение семи тематических сессий, на каждой из которых будут обсуждаться наиболее важные для региона сферы развития. Участие в обсуждении примет самый широкий круг экспертов — от чиновников и депутатов различного уровня до общественных активистов и простых граждан.

Инициатором работы над стратегией именно в таком формате стал глава региона Дмитрий Азаров , который, кстати, лично принимал участие в работе сессии. Подход врио губернатора уже получил высокую оценку федеральных коллег.

Так, участвовавший в обсуждении стратегии лидерства первый заместитель комитета Государственной думы РФ по жилищной политике и ЖКХ Александр Сидякин отметил комплексный подход к обсуждению и исчерпывающий доклад главы региона.

"Доклад Дмитрия Азарова звучит как некий камертон того, что нужно делать", — подчеркнул депутат, выразив уверенность, что такой системный подход к решению важных задач непременно приведет регион к успеху.