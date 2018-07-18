Tele2 проанализировал активность иностранных гостей 

Оператор Tele2 подвел итоги роуминговой активности иностранных болельщиков с 14 июня по 15 июля. Особый рост интернет-трафика продемонстрировали роумеры из Аргентины, Мексики, Бразилии и Перу.
Всего за месяц зарубежные гости израсходовали в сети Tele2 на 35% больше интернет-трафика, чем за весь 2017 год. Общий объем скачанных иностранцами гигабайтов удвоился по сравнению с январем–маем 2018 года. При этом наибольшую активность роумеры показали в первую неделю: на нее приходится 45% от всего интернет-трафика, израсходованного гостями в сети Tele2 за отчетный период. По мере приближения к финалу потребление интернета снижалось: на второй неделе роумеры скачали 28% трафика, на третьей и четвертой — 16% и 11% соответственно.
По итогам четырех недель самыми активными потребителями в сети Tele2 оказались туристы из Аргентины: на них приходится 44% всего скачанного за время футбольного первенства интернет-трафика. Далее с большим отрывом от Аргентины следуют Китай и США — команды этих стран не приняли участие в состязании, однако это не исключает интереса их жителей к масштабному событию. На четвертой позиции рейтинга — туристы из Мексики, а пятое место почти с одинаковым результатом делят Бразилия и Перу. Активными пользователями мобильного интернета в сети Tele2 также были болельщики из Великобритании, Исландии, Швеции, Египта и Дании. Чуть менее активными в сети Tele2 оказались гости из Японии, Ирана и Марокко — в совокупности они израсходовали вдвое меньше дата-услуг, чем бразильцы.