Ещё
Tele2 проанализировал активность иностранных гостей
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Tele2 проанализировал активность иностранных гостей 

Банки.ру 1 час назад
Оператор Tele2 подвел итоги роуминговой активности иностранных болельщиков с 14 июня по 15 июля. Особый рост интернет-трафика продемонстрировали роумеры из Аргентины, Мексики, Бразилии и Перу.
Всего за месяц зарубежные гости израсходовали в сети Tele2 на 35% больше интернет-трафика, чем за весь 2017 год. Общий объем скачанных иностранцами гигабайтов удвоился по сравнению с январем–маем 2018 года. При этом наибольшую активность роумеры показали в первую неделю: на нее приходится 45% от всего интернет-трафика, израсходованного гостями в сети Tele2 за отчетный период. По мере приближения к финалу потребление интернета снижалось: на второй неделе роумеры скачали 28% трафика, на третьей и четвертой — 16% и 11% соответственно.
По итогам четырех недель самыми активными потребителями в сети Tele2 оказались туристы из Аргентины: на них приходится 44% всего скачанного за время футбольного первенства интернет-трафика. Далее с большим отрывом от Аргентины следуют Китай и США — команды этих стран не приняли участие в состязании, однако это не исключает интереса их жителей к масштабному событию. На четвертой позиции рейтинга — туристы из Мексики, а пятое место почти с одинаковым результатом делят Бразилия и Перу. Активными пользователями мобильного интернета в сети Tele2 также были болельщики из Великобритании, Исландии, Швеции, Египта и Дании. Чуть менее активными в сети Tele2 оказались гости из Японии, Ирана и Марокко — в совокупности они израсходовали вдвое меньше дата-услуг, чем бразильцы.
Банки.ру: последние новости
ЦБ выявил операции бывших должностных лиц банка «Мастер-Капитал» с ущербом на 2 млрд рублей «Газпромбанк Лизинг» передает для угольного месторождения в Кемеровской области спецтехнику на 650 млн рублей Райффайзенбанк получил предписание антимонопольщиков за нарушение правил FIFA
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиянам дадут еще один выходной81
В Москве введен план «Перехват»148
Лицо Мелании Трамп после встречи с Путиным вызвало споры80
К самолету Путина выдвинули невиданные претензии373
На встрече с Трампом у Путина нашли новое оружие
Видео
02:06
К самолету Путина выдвинули невиданные претензии
Прибалтика В мире
02:50
Падение горящего самолета сняли изнутри
Происшествия
02:16
На встрече с Трампом у Путина нашли новое оружие
Политика В мире
00:37
Россиянам дадут еще один выходной
Политика
01:57
WWF запустил кампанию «Верни день планете»
Общество
04:39
Трамп ответил на обвинения в предательстве
В мире Другое
00:45
«Нафтогаз» сообщил о зависимости от «Газпрома»
Экономика Компании
04:39
Трамп определился с отношением к России
В мире
00:36
Трудовым книжкам нашли замену
Экономика
03:34
Названа причина смерти солиста «Доктора Ватсона»
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение