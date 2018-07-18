Tele2 проанализировал активность иностранных гостей

Мексики, Бразилии и Перу. Оператор Tele2 подвел итоги роуминговой активности иностранных болельщиков с 14 июня по 15 июля. Особый рост интернет-трафика продемонстрировали роумеры из Аргентины

Всего за месяц зарубежные гости израсходовали в сети Tele2 на 35% больше интернет-трафика, чем за весь 2017 год. Общий объем скачанных иностранцами гигабайтов удвоился по сравнению с январем–маем 2018 года. При этом наибольшую активность роумеры показали в первую неделю: на нее приходится 45% от всего интернет-трафика, израсходованного гостями в сети Tele2 за отчетный период. По мере приближения к финалу потребление интернета снижалось: на второй неделе роумеры скачали 28% трафика, на третьей и четвертой — 16% и 11% соответственно.