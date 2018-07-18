Кадыров: Грозный подошел к завершению подготовки к празднованию своего 200-летия

ГРОЗНЫЙ , 18 июля. / ТАСС /. Подготовка к празднованию 200-летия административного центра Чеченской Республики , города Грозного, подходит к концу. Об этом в соцсети «Вконтакте» сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

В октябре 2018 года Грозный отметит 200-летие. Годом основания столицы Чечни считается 1818 год, когда на берегу реки Сунжи заложили крепость Грозную. В 1869 году на ее месте стали возводить город. Сегодня Грозный — один из самых крупных городов Северного Кавказа с населением более 250 тыс. человек.

"Грозный вступает в завершающую стадию подготовки к празднованию своего 200-летнего юбилея. Выполнен фантастический объем работы, но еще немало предстоит сделать", — написал он.

Кадыров добавил, что городу за 200 лет многое пришлось пережить. «Кавказская война, репрессии царских властей против духовенства и интеллигенции, революция, стодневные бои против белогвардейцев Деникина, тысячи эшелонов с чеченским народом, увозимым в Сибирь, развалины заводов, фабрик, школ, больниц, институтов и жилых домов после двух разрушительных и кровавых войн, разгром международных террористов», — пишет Кадыров.

В 2016 году в республике утвердили план юбилейных мероприятий, включающий фестивали и конкурсы, а также реставрацию объектов культурного наследия. Согласно этому плану, за два года в чеченской столице отреставрировали 12 объектов, отремонтировали 11 зданий, а в 2018 году завершат ремонт Мемориального комплекса славы им. А. А. Кадырова. В общей сложности за три года на мероприятия, приуроченные к юбилею города, из федерального и регионального бюджетов выделили 271 млн рублей.