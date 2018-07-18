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Москвичи предлагают увековечить на Никольской «золотую ногу» Акинфеева
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Москвичи предлагают увековечить на Никольской «золотую ногу» Акинфеева 

BFM.RU 2 часа назад
Москвичи предлагают установить на Никольской улице, которая стихийно стала центром притяжения болельщиков во время чемпионата мира по футболу, памятники Игорю Акинфееву и его «золотой ноге», передает «Интерфакс».
Жители столицы делятся своими вариантами сохранения памяти о фан-зоне. Свои комментарии они оставляют в блоге мэра Сергея Собянина, который ранее поддержал идею установки в центре города памятного знака в честь мундиаля. Также среди самых популярных предложений — фигура талисмана чемпионата волка Забиваки, скульптура болельщиков разных рас, золотой мяч с символикой FIFA 2018 Russia, уличные фонари в форме футбольного мяча.
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