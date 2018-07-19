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Иркутску передали две котельные, которые раньше принадлежали Минобороне РФ
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Иркутску передали две котельные, которые раньше принадлежали Минобороне РФ 

АиФ Иркутск 35 минут назад
Фото: АиФ Иркутск
Две котельные, ранее принадлежавшие Министерству обороны Российской Федерации, взяла на баланс администрация Иркутска. Как 18 июля сообщила пресс-служба мэрии, теперь работать на них будет МУП «Теплоэнергосервис».
Один теплоисточник расположен в микрорайоне Зеленый, второй — на улице Карпинская. В совокупности они обеспечивают телом и горячей водой более 9 тысяч человек. Котельная в Зеленом подает горячую воду на 43 объекта, включая социальные учреждения, многоквартирные дома, здания воинской части. Состояние теплоисточника проверила лицензированная экспертная организация, которая заключила, что он сильно изношен.
«Другого теплоисточника в микрорайоне Зеленый нет. Сейчас мы предпринимаем все меры, чтобы подготовить котельную к отопительному сезону. В данный момент работают два котла, остальные подлежат замене. Приводим в порядок и насосное оборудование», — сказал директор МУП «ТЭСИ» Алексей Бондарев.
В августе котельную остановят на несколько дней, чтобы провести некоторые виды ремонтных работ. «Сейчас на теплоисточнике работает экспертная организация, которая оценит необходимость проведения капитального ремонта, замены котлов. При необходимости из бюджета будут выделены средства», — подчеркнула и.о. начальника департамента инженерных коммуникаций и жилищного фонда комитета городского обустройства администрации Иркутска Анна Ливар.
Котельная на улице Карпинская обслуживает четыре многоквартирных дома. По оценке специалистов, она находится в нормативном состоянии. Сейчас там проводятся работы в рамках текущего ремонта.
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