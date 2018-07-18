Термин «Дальний Восток» изжил себя

Есть такое мнение: термин «Дальний Восток» изжил себя и не соответствует ни сегодняшнему, ни тем более завтрашнему дню.

Это я не с потолка взял. Об этом говорят серьёзные дальневосточные учёные уже, наверное, с десяток лет. Вот, академик РАН географ Пётр Бакланов считает: в названии «Дальний Восток» слышна относительность, связанная с европоцентризмом. О том же говорит член-корреспондент РАН историк Виктор Ларин: «Может быть, для Европы мы и дальние, но для Азии и тем более для самих себя — нет».

Формула «Дальний Восток» утвердилась сравнительно недавно, уже в ХХ веке. До этого по восточную сторону Урала была одна сплошная Сибирь — вот и джеклондоновские браконьеры бьют котиков «у берегов Сибири». Не случайно прародитель нашего Тихоокеанского флота — Сибирская флотилия.

«Дальний Восток» — это что-то далёкое на востоке. Может быть, даже не совсем Россия . Морская составляющая вообще уходит за кадр. Слишком долго мы считали себя сухопутным народом.

Но время идёт. Россия уже давно океанская держава.

Я живу во Владивостоке , и для меня Китай — это запад. А уж «Ближний Восток» — дальний запад. Зато Америка, лежащая к востоку, — Запад уже в культурологическом смысле.

Что такое Европа — вообще уже непонятно. Деление по «Камню» (Уралу) давно устарело.

Под центральной Россией понимается, строго говоря, Дальний Запад страны. Ведь географический центр России — где-то севернее Красноярска

Не очень понимаю, как объяснить эти парадоксы детям. Есть ощущение, что обе головы нашего орла смотрят на запад столь же увлечённо, как дети втыкают в гаджеты.

В качестве альтернативы «Дальнему Востоку» предлагается «Тихоокеанская Россия».

Следует понимать, что Дальний Восток — не только суша: это 200-мильная экономическая зона России и выход в мировой океан. «Дальний Восток» ориентирован вовнутрь, «Тихоокеанская Россия» — вовне. Говоря о Тихоокеанской России, мы, во-первых, включаем в поле зрения океан (а это рыба, нефть, транспорт, космос…), во-вторых — подчёркиваем российскую принадлежность соответствующих территорий и акваторий. Ведь центры мировой политики и экономики смещаются именно в Азиатско-Тихоокеанский регион. А в мире под Far East понимают что угодно, только не ДВФО.

Резюмируем: «Дальний Восток» условен, относителен и отдаёт пренебрежением. Предложенная романтиками от науки «Тихоокеанская Россия» — точнее и содержательнее. Дальний Восток — некая отдалённая территория, Тихоокеанская Россия — распахнутая в океан бесконечность, прочно связанная с родным материком. Вместо «дали» и «востока» –Россия на Тихом океане.

Первыми новый термин подхватили местные политики.

Позапрошлый губернатор Приморья Дарькин даже издал труд под названием «Тихоокеанская Россия». Потом включились «федералы». В 2013 году Рогозин (тогда вице-премьер) сказал, что от понятия «Дальний Восток» надо уходить: «Это наша Тихоокеанская зона, так надо назвать — Тихоокеанский регион или как-то иначе… Я не буду больше говорить „Дальний Восток“. Для меня он — наш Восток, российский, Русский Восток, край Великого Амура и Тихого океана».

В 2017 году глава Минвостокразвития (теперь уже бывший) Галушка размышлял: «Действительно — почему „Дальний“? У нас ведь нет в стране Дальнего Запада, Дальнего Юга или Дальнего Севера… С другой стороны, если взять современные реалии, когда… пространство сжалось и всё… стало гораздо ближе и доступнее, то какой уже Дальний Восток дальний?»

Кстати, это самое Министерство по развитию Дальнего Востока поначалу кое-кто называл «Миндаль». По-моему, отлично. Но теперь его сокращают как «Минвостокразвития». Не потому ли, что показался уместнее акцент на развитие, а не на даль? Или вот: был Дальневосточный военный округ, стал Восточный. Случайно ли?

Иногда определения «тихоокеанский» и «дальневосточный» существуют на равных. Взять ту же науку: геологический институт во Владивостоке называется Дальневосточным, а институт географии — Тихоокеанским. То же и в высшей школе: ДВФУ, но ТГМУ, ДВГУПС, но ТОГУ…

Дело, конечно, не только в вывеске. Куда важнее содержание восточной политики России. Но слова тоже имеют значение. Скажем, жители Верхней Вольты, решив с понедельника жить по-новому, первым делом переименовались в Буркина-Фасо — «страну достойных людей».

А как принципиальны наши азиатские соседи!

То, что для нас Южные Курилы, для Японии — исключительно «северные территории». Корейцы, у которых давняя историческая обида на японцев, не признают название «Японское море» — только «Восточное море Кореи». Чтобы быть последовательными, Жёлтое море они называют Западным морем Кореи , а Восточно-Китайское — Южным морем Кореи.

Русские куда толерантнее: пусть будет Японское, невзирая на две войны в ХХ веке, интервенцию, Хасан, Халхин-Гол и «курильский вопрос».

Не будем углубляться в теорию НЛП, но ещё раз процитируем упомянутого выше Виктора Ларина. Он убеждён, что термин «Дальний Восток» — вериги, что само это словосочетание влияет на отношение Москвы к соответствующим землям и водам: «Вопрос в том, чтобы внедрять в сознание политической и бизнес-элиты, всего населения восприятие этой территории как просто части России, а не какой-то „дальней“ или забытой Богом».

Широкое распространение термин «Тихоокеанская Россия» получит лишь в том случае, если он будет принят на официальном уровне. Только тогда он пойдёт в народ. Или не пойдёт. Язык — он умнее отдельных людей. Он живёт сам по себе и нас не спрашивает.

Никто, впрочем, не собирается выступать с инициативой переименования Дальневосточного федерального округа в Тихоокеанскую Россию. Хотя бы потому, что понятия Дальнего Востока и Тихоокеанской России совпадают не полностью.

Скажем, Якутия , входящая в состав ДВФО, — точно не Тихоокеанская Россия. Скорее — Сибирь. И вообще Дальний Восток как единая общность существует только на карте или в воображении какого-нибудь чиновника, но не в реальности. Он не только невообразимо огромен, но дико разнороден: где маньчжурские субтропики южного Приморья — и где ледовитое побережье заполярной Чукотки? Где курильский бамбук — и где промороженная Якутия?

Возможно, оба термина могут существовать параллельно. Или же имеет смысл говорить о Дальневосточном федеральном округе в контексте внутреннего административного деления страны, а о Тихоокеанской России как о планетарной геополитической категории.

И уж конечно, даже в случае ребрендинга территории никто не откажется от звания «дальневосточник», звучащего столь же гордо, как и, например, «сибиряк».

Итак, Дальний Восток был и остаётся. Но пусть живёт и ёмкое перспективное определение «Тихоокеанская Россия».

Меня, правда, и название «Тихий океан» не устраивает. Кто сказал, что он тихий? Европейские конкистадоры, убеждённые, что солнце вращается исключительно вокруг них.

Ему, конечно, больше подходит имя Великого. Но океаном мы займёмся позже.