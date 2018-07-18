Дворец Меншиковых. Под знаком гордого орла

Специально для читателей «Вечерки» о самых интересных местах столицы рассказывает известный журналист и писатель Леонид Репин.

Этим великолепным, величественным дворцом в самом центре Москвы , на улице Большая Никитская, владел князь Сергей Александрович Меншиков , сенатор, а после него — сын Александр Сергеевич, генерал-адъютант и адмирал.

Дворец построили всего за два года, и хотя хозяин его, сенатор Сергей Александрович, бывал в Москве наездами, гигантский дом этот любил и с особенным старанием наполнял роскошью. А сын его, слывший человеком весьма прижимистым, более чем рачительно относился ко всему, что от отца досталось.

Начиналась его государственная служба на дипломатическом поприще: ему и восемнадцати не исполнилось, а он уж зачислен в Коллегию иностранных дел и тут же отправлен в российские посольства — сначала в Берлин, а потом в Лондон. Началась Русско-турецкая война, и молодой князь попросился в действующую армию, сразу же отличился храбростью, был ранен в ногу, получил орден.

Грянула Отечественная война — Меншиков снова в первых рядах. При взятии Парижа был ранен в другую ногу, привинтил орден Св. Анны с алмазами, да еще золотую шпагу привесил, стал генерал-майором. Когда началась вторая война с турками, командовал десантным отрядом, снова был ранен — уже сразу в обе ноги. И вот уже все высшие Российские ордена сияют у него на груди. Хотя этому человеку Россия отчасти обязана поражением в Крымской войне. Да, не следовало Николаю I назначать светлейшего князя главнокомандующим морскими и сухопутными силами в Крыму

В 1853 году царь послал его в Константинополь для переговоров с Турцией . От исхода переговоров зависело — быть или не быть войне. Князь же с самого начала вел себя самоуверенно, порою даже бестактно по отношению к противной стороне. Позже, уже дома, говаривал самодовольно, что заставил «вертеться турецкий диван». И в результате война, которой можно было избежать, началась. Конечно, не он один виноват в поражении — армия снабжалась из рук вон плохо, да и по численности войск сильно уступала противнику, но и Меншиков принимал зачастую решения, которые неминуемо вели к провалу. Солдаты его не любили.

А меж тем он прослыл либералом. Это он, светлейший князь Александр Сергеевич, составил проект освобождения крестьян от крепостного права и уже тем заслужил себе особое место в истории.

Что и говорить, человек он был большого ума, обладавший познаниями в различных областях. Государственным деятелем — таким, как мог бы, так и не стал. Ну что же, каждому свое.

НАДО ЖЕ!

Последний потомок Меншикова по женской линии Иван Корейша за военные заслуги получил разрешение добавить к своей фамилии фамилию предка и стал Меншиковым-Корейша. Скончался в годы Гражданской войны.

ГЕРБ РОДА

Герб Меншиковых представляет собой щит, разделенный на четыре части. В первой части щита на серебряном поле нарисован красный лев, стоящий на задних лапах, во второй — в синем поле всадник на белой лошади, в третьей — на синем фоне золотой оснащенный корабль, в четвертой — на золотом фоне символ военных побед. В центре щита расположен дополнительный щиток с изображением черного двуглавого орла.