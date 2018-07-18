В МИД Кыргызстана отметили важность развития связей со странами ЕАЭС

В Министерстве иностранных дел Кыргызстана впервые провели консультации со своими коллегами из стран Ближнего Востока и Канадой . Об этом рассказал глава внешнеполитического ведомства республики Эрлан Абдылдаев , сообщает «МИР 24».

Бишкеке подвели итоги работы МИДа . Там считают, что такое сотрудничество между государствами в перспективе поможет привлечь новые инвестиции.

Министр также подчеркнул важность укрепления и развития связей со странами ЕАЭС

«Для устойчивого социально-экономического развития Кыргызской республики, важное значение имеет продвижение полноформатного сотрудничества в рамках ЕАЭС. Продолжается работа по оснащению таможенных постов и пунктов пропуска в соответствии с требованиями ЕАЭС, а также улучшению условий пребывания наших граждан на территориях России Казахстана », — сказал Абдылдаев.

Кроме того, министр отметил, что больше всего кыргызстанцев находится в России. По некоторым данным, 630 тысяч человек.

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