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В МИД Кыргызстана отметили важность развития связей со странами ЕАЭС
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В МИД Кыргызстана отметили важность развития связей со странами ЕАЭС 

Мир24 1 час назад
В Министерстве иностранных дел Кыргызстана впервые провели консультации со своими коллегами из стран Ближнего Востока и Канадой. Об этом рассказал глава внешнеполитического ведомства республики Эрлан Абдылдаев, сообщает «МИР 24».
В Бишкеке подвели итоги работы МИДа. Там считают, что такое сотрудничество между государствами в перспективе поможет привлечь новые инвестиции.
Министр также подчеркнул важность укрепления и развития связей со странами ЕАЭС.
«Для устойчивого социально-экономического развития Кыргызской республики, важное значение имеет продвижение полноформатного сотрудничества в рамках ЕАЭС. Продолжается работа по оснащению таможенных постов и пунктов пропуска в соответствии с требованиями ЕАЭС, а также улучшению условий пребывания наших граждан на территориях России и Казахстана», — сказал Абдылдаев.
Кроме того, министр отметил, что больше всего кыргызстанцев находится в России. По некоторым данным, 630 тысяч человек.
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