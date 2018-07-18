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В первом полугодии текущего года Монголию посетило 238,1 тыс. иностранных туристов
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В первом полугодии текущего года Монголию посетило 238,1 тыс. иностранных туристов 

ИА Синьхуа 1 час назад
Улан-Батор, 18 июля /Синьхуа/ — В первом полугодии текущего года Монголию посетило 238,1 тыс. иностранных туристов, что на 9,7 проц. больше по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года. Об этом сообщили сегодня местные СМИ со ссылкой на Национальный статистический комитет Монголии.
По словам специалистов Министерства окружающей среды и туризма Монголии, поток иностранных гостей в страну растет из года в год. Тем самым в Монголии успешно выполняется поставленная правительством задача — довести число зарубежных туристов до 1 млн к 2020 году.
По их мнению, основным фактором роста числа туристов в Монголии является национальный праздник Наадам, привлекающий внимание многих иностранных гостей.
Согласно данным Национального статистического комитета Монголии, в этот период на первом месте по числу иностранных туристов в Монголии находятся приезжающие из континентальной части Китая и специального административного района КНР Сянгана, доля которых составляет 38,7 проц. от общего количества интуристов. На второй позиции — граждане Российской Федерации, их доля составляет 24 проц. от общего количества.
Между тем в первом полугодии число туристов из КНДР сократилось на 59,5 проц, из Вьетнама — на 51,1 проц, из Малайзии — на 23,6 проц. и из Японии — на 17,4 проц.
Почти 62 процента иностранцев, въехавших на территорию Монголии, — это лица из стран Восточной Азии и Тихого океана, 31,9 проц. — из Европы, 4,6 проц. — из Америки, 1,8 проц. — из Ближнего Востока, Южной Азии и Африканского континента. —0—
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