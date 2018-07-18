«Рынок станет более либеральным»

В минувший вторник в правительстве РФ назвали перечень электронных торговых площадок (ЭТП), отобранных для размещения госзаказа (44-ФЗ). Отбор ЭТП для госзакупок проводился впервые, ранее площадки назначались регулятором. Это не добавляло рынку ясности, а постоянные скандалы с госзакупками ухудшали ситуацию. Надо сказать, что с момента появления электронных торгов в госзаказе и до декабря 2016 года на рынке было всего пять ЭТП, работавших в рамках 44-ФЗ. Однако под конец 2016 года на рынок госзаказа вышла ЭТП Российского аукционного дома, генеральный директор которого — Андрей Степаненко — рассказал «Ленте.ру» о будущем рынка электронных торгов.

Лента.ру: Отбора ЭТП по 44-ФЗ рынок ждал почти десять лет. Как вы оцениваете его результаты? ЭТП РАД вошла в новый перечень площадок для госзаказа.

Андрей Степаненко: У нас не было сомнений в том, что ЭТП РАД пройдет отбор. Регулятор пообещал, что площадки, ранее работавшие по 44-ФЗ, будут включены в новый перечень. У нас не было оснований регулятору не доверять. На рынок пришло три новых игрока: ТЭК-Торг, ЭТП Газпромбанка и АСТ ГОЗ (принадлежит Сбербанку ). ТЭК-Торг и ЭТП ГПБ сильны, показали себя с лучшей стороны в сегменте 223-ФЗ (закупки госкомпаний — прим. «Ленты.ру»). Для госзаказа расширение списка ЭТП — несомненный плюс: увеличение конкуренции, развитие новых закупочных сервисов. Площадкам будет сложно, поскольку они приходят на сложившийся рынок, где заказчики большей частью уже распределены по ЭТП. Я, впрочем, не уверен, что площадкам ТЭК-Торг и ЭТП ГПБ так уж нужен госзаказ. Возможно, они просто хотят сохранить свои позиции в 223-ФЗ, который может быть будет совмещен с госзаказом. В целом я оцениваю прошедший отбор положительно. Регулятор отказался от идеи единой ЭТП, как отказался и от сокращения списка площадок до трех. Единственное, что вызывает у меня сомнения — гособоронзаказ будет сконцентрирован на одной площадке, АСТ ГОЗ. Это может отразиться на рынке не лучшим образом.

Теперь до октября должен пройти целый ряд интеграционных процессов, в том числе аккредитация (площадок — прим. «Ленты.ру»), создание независимого регистратора. При этом 1 октября должны быть подписаны трехсторонние договоры с теми площадками, которые уже работали в сегменте 44-ФЗ, в том числе — с ЭТП РАД.

Как вы думаете, стоит ли ждать завершения всех этих мероприятий до 1 октября или процесс может затянуться?

Правительство определило критерии для банков, которые будут работать в сфере 44-ФЗ. Если 1 октября какая-то площадка не предъявит интеграцию с банками, с ней не будет подписано трехстороннее соглашение. Также три новые площадки, пришедшие на рынок, обязаны интегрировать свои информационные системы с федеральным казначейством . РАД потратил на интеграционные процессы полгода. Сделать это за три месяца невозможно. Если только сократив дорожную карту, у нас она, к примеру, была из 25 пунктов.

Не будем забывать, что из утвержденного пула площадок можно выбыть, несмотря на бессрочный контракт.

Да, есть новые требования, которые позволяют ЭТП «выбить» из списка. Помимо того, что нужно резервировать 50 миллионов рублей на счетах регулятора, есть некая комиссия с большими полномочиями, которая может принимать решение по дисквалификации площадки. Деятельность площадок и так зарегулирована. Например, РАД работает в серьезных сегментах, в той же приватизации, где есть и регулятор, и курирующий госорган, и Счетная палата . Проверки идут непрерывно. Едва ли какие-то еще дополнительные требования и контроль смогут повысить эффективность работы ЭТП.

В июле вступил в силу второй пакет норм по 504-ФЗ и 505-ФЗ. Что дал рынку первый пакет законодательных новшеств? Что участникам ждать от второго пакета?

Последние изменения законодательства предусматривают серьезные преобразования в госзакупках. В первую очередь речь идет об электронных конкурсах, которые заказчики вправе организовывать с 1 июля 2018 года. Обязательным проведение закупочных процедур в электронной форме станет с января следующего года. Еще одно важное изменение — переход участников закупок на казначейские счета банков. Это повлияет на схему финансирования электронных торговых площадок (ЭТП): теперь они должны зарабатывать на состоявшихся торговых процедурах. Правительство РФ установило размер сборов за услуги ЭТП: 5 тысяч рублей для проведения простых закупок и 2 тысячи для закупок МСП (малого и среднего предпринимательства — прим. «Ленты.ру»).

С 1 июля закупки от 5 до 20 миллионов рублей должны проводиться с обеспечением в пределах одного процента от начальной максимальной цены контракта (НМЦК). Сейчас сложно сказать, как это повлияет на ситуацию на рынке. Есть риск появления на торгах спекулянтов — компаний, которые будут блефовать, терять задаток и «загонять» торги. Я сомневаюсь, что эта норма позитивно повлияет на рынок закупок.

Ходят разные слухи о появлении РАД на рынке закупок по 44-ФЗ. Расскажите свою версию.

Для нас никогда не стояло задачи выйти на этот рынок. Мы с 2012 года развивали площадку по закупкам в сегменте 223-ФЗ: клиенты, которые обращались к нам по вопросам реализации имущества, захотели проводить свои закупки на нашей ЭТП, поскольку были с ней знакомы. Параллельно работала площадка по приватизации, и мы первыми в России , еще в 2011 году, начали проводить электронные торги по имуществу казны Санкт-Петербурга , «наторговали» 1,9 миллиарда рублей. Наша площадка по банкротству также одной из первых начала работу.

Поэтому для нас никогда не было панацеей войти в сегмент закупок по 44-ФЗ. Но когда родилась идея, что «продавать госимущество» должны площадки по госзаказу — а мы на приватизационном рынке были и остаемся продавцом номер один в России — нам ничего не осталось, кроме как инвестировать 100 миллионов рублей в создание платформы для госзакупок и войти в перечень площадок 44-ФЗ.

Так просто?

Понимаете, мы работаем в приватизации уже 20 лет персонально и семь лет — в составе РАДа на тот момент, и нам хотелось остаться в этом сегменте. Для нас было важно попасть в перечень ЭТП для приватизации, но мы не замахивались на госзаказ.

Не замахивались, но интересно, что несколько месяцев назад электронная торговая площадка РАД увеличила свою долю на рынке и обошла Агентство по государственному заказу Республики Татарстан

Да, мы набрали 4 процента и стараемся расти, ну и странно было бы, если бы этого не произошло.

Но вы пришли на сложившийся рынок, где все заказчики были распределены. Поэтому такой показатель очень серьезный, вы получили свою долю рынка и даже обогнали старожилов.

Во-первых, команда РАД — это люди, искушенные в продажах, а значит, мы можем качественно продавать собственный продукт. И мы не госкомпания, в отличие от АГЗ РТ , которая только недавно стала акционерным обществом. Коммерческие структуры по определению работают более эффективно.

Кроме того, АГЗ РТ сосредоточило деятельность на своей территории, а мы работаем по всей России. У нас 11 больших региональных площадок, которые обеспечивают присутствие РАД практически во всех российских регионах. Мы давно работаем с федеральными и региональными органами власти по реализации имущества, и у нас уже был ресурс доверия для продвижения в проекте закупок.

Мы не ставим задачу экспансии на рынке. Мы просто стараемся профессионально делать свое дело. А рынок сам определится, на каких площадках ему работать.

И, кстати, в единых требованиях есть одна новелла, которая говорит о том, что площадка должна за 2019-2020 годы набрать не менее 5 процентов объема закупок в сегменте МСП. Поэтому сейчас вообще идет концентрация на более мелких заказчиках. Я думаю, что в этом сегменте мы еще сможем прибавить.

Назовите самые главные сложности при организации работы по 44-ФЗ?

Найти единомышленников по развитию системы закупок, в том числе в органах власти, у регулятора и среди ЭТП. Только что состоявшийся отбор вывел на рынок новых игроков. Появились современные площадки со своим свежим взглядом, и я надеюсь, что мы с ними сработаемся. Это очень важно не только с точки зрения конкуренции, но и с точки зрения развития отрасли в целом. От этого продукт, который будет предлагаться МСП — и поставщикам, и заказчикам — будет становиться только лучше.

По поводу тенденций на ближайшие лет пять — как вы считаете, что нас ждет на рынке закупок, как он будет развиваться, какого регулирования стоит ждать?

Все говорят про ужесточение, а я надеюсь на то, что рынок станет более либеральным. У нас же и жизнь, и экономика, как маятник. Вчера российская футбольная сборная не играла — все ругали, сегодня сыграла — хвалят, так и в аукционах. То у нас «конверты», то только «молоток», то электронные. Никому не приходит в голову, что в Китае , и в Америке, и в Европе это одновременные универсальные процедуры — без конвертов, разумеется, хотя где-то и этот анахронизм остался. На любых аукционных площадках ты можешь подать заявку и принять участие в торгах, как находясь в аукционном зале, так и в сети интернет, а еще — по телефону. Это касается любого имущества, не только предметов искусства. А у нас регулятора «бросает» в крайности.

Было зарегулирование сегмента. Надеюсь, что сейчас маятник качнется в сторону либерального подхода.

Что касается дальнейшего развития, то я думаю, что закупки по 223-ФЗ должны жить своей жизнью, не надо их трогать. Можно модернизировать, но ни в коем случае нельзя совмещать с закупками по 44-ФЗ. А то количество операторов, которое сейчас появилось, надеюсь, будет работать и в одном, и в другом сегменте закупок.

Не считаете ли вы, что рынок закупок по 223-ФЗ и так себя прекрасно регулирует?

По моим прогнозам, те площадки, которые сегодня отобраны для работы по 44-ФЗ, станут операторами и в сегменте 223-ФЗ. В 2019 году регулирование торгов для каждого сегмента останется свое, но операторы будут общие.

Я полагаю, что для контроля предоставляемых услуг по 44-ФЗ было бы целесообразно использовать практику, принятую в корпоративных закупках. Один лишь критерий цены, принятый за главный в 44-ФЗ, не может обеспечить эффективный результат. А это значит, должен быть создан прозрачный цикл «жизни товара» по 44-ФЗ, чтобы этот условный «товар», его характеристики могли контролироваться на всех этапах закупки. Чтобы заказчик гарантированно знал, что получает именно то, что ему необходимо и надлежащего качества. Это должна быть не система контроля доступа к закупкам, а система контроля качества закупок. Сейчас это есть в 223-ФЗ. Я не знаю, способны ли госорганы сделать подобную систему. ЭТП, если бы они договорились между собой, могли бы ее создать.

Также по-прежнему актуальным остается создание единого каталога товаров и услуг, базы со всеми понятными кодами, идентификациями.

На мой взгляд, это основные цели и задачи самого рынка. Это надо совершенствовать, потому что в конце концов мы работаем и для поставщиков, которые тоже должны работать в удобных условиях.