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В Йеллоустоне пошли трещины
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В Йеллоустоне пошли трещины 

Lenta.ru 31 минуту назад
Фото: Lenta.ru
Сотрудники Национального парка Гранд-Титон, который находится в 16 километрах от Национального парка Йеллоустон, закрыли некоторые участки из-за растущих трещин. В то же время разломы не связаны с возможным извержением супервулкана. Об этом сообщает Science Alert.
Как пишет издание, рейнджеры обнаружили в скалах трещины длиной до 30 метров в районе водопадов Хидден. Это место было закрыто для туристов, поскольку есть опасения, что на людей могут упасть камни.
Гранд-Титон образует экосистему Большой Йеллоустон, куда входит Национальный парк Йеллоустон, а также примыкающие к нему леса и другие природоохранные зоны. Хотя он не находится над магматическими камерами, в этом районе также наблюдается сейсмическая активность. По словам специалистов, периодические подземные толчки являются нормой, и именно они могли вызвать трещины.
Весной 2018 года в Национальном парке Йеллоустон зафиксировали необычную активность крупнейшего в мире гейзера Steamboat. Всего за шесть недель произошло три мощных извержения, хотя обычно интервалы между выбросами воды составляют от одного месяца до пяти лет.
Йеллоустонский супервулкан извергался последний раз два с половиной миллиона лет назад. Серия извержений оставила на поверхности гигантские кальдеры поперечником в десятки километров, однако повторение таких катастрофических событий все же маловероятно.
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