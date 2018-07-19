IAAF разрешила Чичеровой выступить на чемпионате России в Казани

Международная ассоциация легкоатлетических федераций разрешила олимпийской чемпионке в прыжках в высоту Анне Чичеровой начать выступления в национальных соревнованиях. Благодаря этому российская легкоатлетка сможет принять участие в чемпионате России , который стартует 19 июля в Казани

"У меня просто волосы дыбом, что это, наконец, произошло. Я так долго этого ждала, мы так много сделали для того, чтобы это случилось", — приводит слова Чичеровой пресс-служба Всероссийской федерации легкой атлетики.

19 июля спортсменка получила разрешительное уведомление от IAAF. Россиянка успеет выступить в национальных соревнованиях по прыжкам в высоту, которые начнутся в 18:30 по московскому времени в Казани.

Напомним, что у Анны Чичеровой еще 30 июня 2018 года истек срок дисквалификации за нарушение антидопинговых правил. Тем не менее она не могла выступать на соревнованиях в России до возвращения IAAF призовых денег, полученных спортсменкой во время употребления запрещенных препаратов.