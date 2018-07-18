Райффайзенбанку и «Папе Джонс» грозят штрафы до 500 тыс. руб за нарушение правил FIFA

По нормам закона о порядке проведения чемпионата мира по футболу запрещается осуществление любых видов маркетинга, призванных сформировать у потребителя представление о FIFA или его мероприятиях посредством использования символики соревнований и иным образом, без разрешения FIFA; введение в заблуждение, в том числе посредством создания ложного представления о причастности рекламодателя к FIFA или мероприятиям в качестве спонсора, партнера, официального поставщика.

Московское УФАС рассмотрело и вынесло решение по двум делам, связанным с нарушениями во время ЧМ. Так Райффайзенбанк запустил в соцсетях акцию, где предлагал обменять голы сборной России на мили, а также обещал скидки в определенных барах и ресторанах Москвы и Петербурга во время проведения футбольных матчей. В рекламах банк использовал образы болельщиков, футбольных мячей, флага и человека, употребляющего пиво. Ведомство установило, что банк нарушил законы о порядке проведения ЧМ и о защите конкуренции.

Сеть «Папа Джонс» предлагала посетителям сделать ставку на матчи ЧМ и выиграть годовой запас пиццы. Акция распространялась через e-mail рассылку, соцсети и сайт компании непосредственно в дни проведения матчей и действовала ровно в сроки проведения чемпионата. УФАС признало, что сеть «Папа Джонс» также нарушила два этих закона.

"Ведомство считает, что проведение подобных маркетинговых акций обязательно должно было быть согласовано с FIFA. В любом другом случае, такой маркетинг … фактически направлен на продвижение услуг компаний за счет спортивного события мирового масштаба. Райффайзенбанку и «Папе Джонс» выданы обязательные для исполнения предписания о прекращении нарушения", — отмечает УФАС. Банку и пиццерии грозят штрафы на 100-500 тысяч рублей.