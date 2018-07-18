Жители Дмитровского старшего возраста размялись на мастер-классе в рамках программы мэра

Проект мэра столицы «Московское долголетие» активно развивается — в рамках него регулярно проходят мастер-классы для пенсионеров. Так, в Дмитровском районе прошел открытый танцевальный урок для старшего поколения. Об этом сообщается на сайте префектуры Северного округа.

«Пенсионеры занимались на свежем воздухе гимнастикой, которая включала в себя упрощенные движения латиноамериканских танцев. Танцевальную программу организовали в парке Дмитровского района сотрудники центра социального обслуживания Бескудниковского, а провела открытый урок преподаватель из филиала «Западное Дегунино» Галина Никулина », — говорится в сообщении.

Открытый урок проходил в парке «Ангарские пруды», расположенном по адресу ул. Софьи Ковалевской, дом 1, строение 8. (мю)